Бананы и орехи вместо котлет: какие продукты убаюкают лучше снотворного

Проблемы с засыпанием знакомы многим: одни долго ворочаются в постели, другие просыпаются среди ночи и не могут снова уснуть. Врачи отмечают, что важную роль в этом играет питание — особенно вечернее меню. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" доктор Татьяна Шаповаленко дала рекомендации о том, какие продукты помогут расслабиться и настроить организм на отдых.

"Если вы съели жирный кусок мяса или бутерброд, то, поверьте мне, это не поможет нормальному сну", — сказала Шаповаленко.

Какие продукты выбрать для ужина

По словам врача, вечерний рацион должен быть лёгким, питательным и не перегружать желудок. Лучший вариант — молочные продукты, бананы и орехи. Такое сочетание даёт чувство сытости, но при этом не мешает засыпанию.

Молочные продукты содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение и сон. Бананы богаты магнием и калием, расслабляющими мышцы. Орехи содержат полезные жиры и микроэлементы, которые помогают стабилизировать нервную систему.

Почему нельзя есть тяжёлую пищу перед сном

Жирное мясо, копчёности, фастфуд или бутерброды с майонезом создают нагрузку на желудок. В итоге организм занят перевариванием пищи вместо того, чтобы готовиться ко сну. Это приводит к ощущению тяжести, бессоннице и ночным пробуждениям.

Сравнение продуктов для ужина