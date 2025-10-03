Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спящий человек
Спящий человек
Опубликована сегодня в 11:48

Бананы и орехи вместо котлет: какие продукты убаюкают лучше снотворного

Доктор Татьяна Шаповаленко: молочные продукты и бананы помогают лучше засыпать

Проблемы с засыпанием знакомы многим: одни долго ворочаются в постели, другие просыпаются среди ночи и не могут снова уснуть. Врачи отмечают, что важную роль в этом играет питание — особенно вечернее меню. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" доктор Татьяна Шаповаленко дала рекомендации о том, какие продукты помогут расслабиться и настроить организм на отдых.

"Если вы съели жирный кусок мяса или бутерброд, то, поверьте мне, это не поможет нормальному сну", — сказала Шаповаленко.

Какие продукты выбрать для ужина

По словам врача, вечерний рацион должен быть лёгким, питательным и не перегружать желудок. Лучший вариант — молочные продукты, бананы и орехи. Такое сочетание даёт чувство сытости, но при этом не мешает засыпанию.

Молочные продукты содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение и сон. Бананы богаты магнием и калием, расслабляющими мышцы. Орехи содержат полезные жиры и микроэлементы, которые помогают стабилизировать нервную систему.

Почему нельзя есть тяжёлую пищу перед сном

Жирное мясо, копчёности, фастфуд или бутерброды с майонезом создают нагрузку на желудок. В итоге организм занят перевариванием пищи вместо того, чтобы готовиться ко сну. Это приводит к ощущению тяжести, бессоннице и ночным пробуждениям.

Сравнение продуктов для ужина

Продукты Польза Риски
Молочные продукты Содержат триптофан, способствуют выработке мелатонина Возможна непереносимость лактозы
Бананы Расслабляют мышцы, нормализуют давление Не рекомендуются при высоком сахаре
Орехи Успокаивают нервную систему Высокая калорийность, осторожно при диете
Жирное мясо, фастфуд Сытные, дают энергию Нарушают сон, перегружают желудок

Советы шаг за шагом: как составить вечернее меню

  1. Ужинать за 2-3 часа до сна.

  2. Основу ужина сделать из лёгких белков: творог, йогурт, кефир.

  3. Добавить банан или горсть орехов.

  4. Из напитков предпочесть травяной чай (ромашка, мята, мелисса).

  5. Избегать кофеина, алкоголя и тяжёлой пищи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Есть поздно вечером жирную пищу → перегрузка ЖКТ, плохой сон → альтернатива: лёгкий ужин с молочными продуктами.

  • Пить кофе или крепкий чай перед сном → возбуждение нервной системы → альтернатива: травяные чаи.

  • Есть сладости в большом количестве → скачок сахара и ночные пробуждения → альтернатива: банан или ягоды.

А что если совсем отказаться от ужина?

Некоторые считают, что без ужина сон будет лучше. Но врачи предупреждают: чувство голода мешает расслабиться, и в итоге уснуть становится ещё сложнее. Поэтому лёгкий перекус всё же полезнее, чем полный отказ от еды.

FAQ

Можно ли пить молоко с мёдом перед сном?
Да, это старый народный способ, который действительно помогает расслабиться, но при отсутствии аллергии.

Какие орехи лучше выбрать вечером?
Миндаль, грецкие орехи или кешью — они содержат магний и полезные жиры.

А бананы не повредят фигуре?
Один банан вечером не нанесёт вреда, но при диете лучше ограничиться половиной.

