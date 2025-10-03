Бананы и орехи вместо котлет: какие продукты убаюкают лучше снотворного
Проблемы с засыпанием знакомы многим: одни долго ворочаются в постели, другие просыпаются среди ночи и не могут снова уснуть. Врачи отмечают, что важную роль в этом играет питание — особенно вечернее меню. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" доктор Татьяна Шаповаленко дала рекомендации о том, какие продукты помогут расслабиться и настроить организм на отдых.
"Если вы съели жирный кусок мяса или бутерброд, то, поверьте мне, это не поможет нормальному сну", — сказала Шаповаленко.
Какие продукты выбрать для ужина
По словам врача, вечерний рацион должен быть лёгким, питательным и не перегружать желудок. Лучший вариант — молочные продукты, бананы и орехи. Такое сочетание даёт чувство сытости, но при этом не мешает засыпанию.
Молочные продукты содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение и сон. Бананы богаты магнием и калием, расслабляющими мышцы. Орехи содержат полезные жиры и микроэлементы, которые помогают стабилизировать нервную систему.
Почему нельзя есть тяжёлую пищу перед сном
Жирное мясо, копчёности, фастфуд или бутерброды с майонезом создают нагрузку на желудок. В итоге организм занят перевариванием пищи вместо того, чтобы готовиться ко сну. Это приводит к ощущению тяжести, бессоннице и ночным пробуждениям.
Сравнение продуктов для ужина
|Продукты
|Польза
|Риски
|Молочные продукты
|Содержат триптофан, способствуют выработке мелатонина
|Возможна непереносимость лактозы
|Бананы
|Расслабляют мышцы, нормализуют давление
|Не рекомендуются при высоком сахаре
|Орехи
|Успокаивают нервную систему
|Высокая калорийность, осторожно при диете
|Жирное мясо, фастфуд
|Сытные, дают энергию
|Нарушают сон, перегружают желудок
Советы шаг за шагом: как составить вечернее меню
-
Ужинать за 2-3 часа до сна.
-
Основу ужина сделать из лёгких белков: творог, йогурт, кефир.
-
Добавить банан или горсть орехов.
-
Из напитков предпочесть травяной чай (ромашка, мята, мелисса).
-
Избегать кофеина, алкоголя и тяжёлой пищи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Есть поздно вечером жирную пищу → перегрузка ЖКТ, плохой сон → альтернатива: лёгкий ужин с молочными продуктами.
-
Пить кофе или крепкий чай перед сном → возбуждение нервной системы → альтернатива: травяные чаи.
-
Есть сладости в большом количестве → скачок сахара и ночные пробуждения → альтернатива: банан или ягоды.
А что если совсем отказаться от ужина?
Некоторые считают, что без ужина сон будет лучше. Но врачи предупреждают: чувство голода мешает расслабиться, и в итоге уснуть становится ещё сложнее. Поэтому лёгкий перекус всё же полезнее, чем полный отказ от еды.
FAQ
Можно ли пить молоко с мёдом перед сном?
Да, это старый народный способ, который действительно помогает расслабиться, но при отсутствии аллергии.
Какие орехи лучше выбрать вечером?
Миндаль, грецкие орехи или кешью — они содержат магний и полезные жиры.
А бананы не повредят фигуре?
Один банан вечером не нанесёт вреда, но при диете лучше ограничиться половиной.
