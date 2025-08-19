Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Вечерний ритуал, о котором молчат фитнес-клубы: сон приходит мгновенно

Фитнес-тренер Кемма Каннингем назвала пять упражнений для улучшения сна

Бывало ли у вас так, что перед сном мысли начинают носиться с бешеной скоростью? Завтра предстоит длинный список дел, тревога нарастает — и сон будто ускользает. В такие моменты помогает не только дыхательная практика или медитация, но и короткая мягкая тренировка.

Почему движение помогает уснуть

Лёгкая активность даже перед сном может стать ключом к спокойному отдыху. Как отмечает сертифицированный тренер по фитнесу и инструктор групповых программ Кемма Каннингем:

"Даже незначительное повышение частоты сердечных сокращений способствует выработке эндорфинов — гормонов радости. Это помогает быстрее заснуть и сделать сон глубже".

Интересный факт: учёные из Национального центра биотехнологической информации (NCBI) подтверждают, что умеренные упражнения вечером не нарушают сон, а наоборот — улучшают его качество.

5 простых упражнений перед сном

Планка

  • Лягте лицом вниз, локти — под плечами, ноги вытянуты.
  • Поднимитесь на носках и предплечьях, удерживая тело прямой линией.
  • Напрягите пресс и ягодицы, взгляд вниз.
  • Время: 60 секунд.

Низкий выпад (Low Lunge)

  • Встаньте на колени, левую ногу выставьте вперёд под прямым углом.
  • Спина ровная, корпус слегка наклонён к колену.
  • Почувствуйте растяжение в правом бедре и бедренных сгибателях.
  • Время: 30 секунд на каждую ногу.

"Это упражнение отлично снимает зажатость в области бёдер и улучшает гибкость", — говорит Каннингем.

Птица-собака (Bird Dog)

  • Встаньте на четвереньки, спина нейтральная.
  • Вытяните левую руку вперёд, правую ногу назад.
  • Удерживайте 2 секунды, затем меняйте стороны.
  • Время: 1 минута.

Каннингем отмечает: "Bird Dog укрепляет мышцы кора и снимает нагрузку с поясницы, а это напрямую влияет на качество сна".

Бабочка (Butterfly Stretch)

  • Сядьте, согните ноги, соедините стопы вместе.
  • Держите спину прямой, локти можно положить на колени для углубления растяжки.
  • Время: 1 минута.

Поза ребёнка (Child's Pose)

  • Встаньте на четвереньки, соедините большие пальцы ног.
  • Опустите ягодицы к пяткам, руки вытяните вперёд, лоб на полу.
  • Время: 1 минута.

Что это даёт

Эти упражнения не требуют оборудования и подойдут даже тем, кто редко занимается спортом. Главное — они снимают напряжение, улучшают подвижность суставов, запускают естественные механизмы расслабления организма.

Факт: в исследовании Американской академии медицины сна отмечается, что регулярные мягкие тренировки помогают уменьшить симптомы бессонницы и тревожности.

Попробуйте такую мини-тренировку вечером — и вы удивитесь, как быстро мысли перестанут мешать отдыху.

