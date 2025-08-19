Вечерний ритуал, о котором молчат фитнес-клубы: сон приходит мгновенно
Бывало ли у вас так, что перед сном мысли начинают носиться с бешеной скоростью? Завтра предстоит длинный список дел, тревога нарастает — и сон будто ускользает. В такие моменты помогает не только дыхательная практика или медитация, но и короткая мягкая тренировка.
Почему движение помогает уснуть
Лёгкая активность даже перед сном может стать ключом к спокойному отдыху. Как отмечает сертифицированный тренер по фитнесу и инструктор групповых программ Кемма Каннингем:
"Даже незначительное повышение частоты сердечных сокращений способствует выработке эндорфинов — гормонов радости. Это помогает быстрее заснуть и сделать сон глубже".
Интересный факт: учёные из Национального центра биотехнологической информации (NCBI) подтверждают, что умеренные упражнения вечером не нарушают сон, а наоборот — улучшают его качество.
5 простых упражнений перед сном
Планка
- Лягте лицом вниз, локти — под плечами, ноги вытянуты.
- Поднимитесь на носках и предплечьях, удерживая тело прямой линией.
- Напрягите пресс и ягодицы, взгляд вниз.
- Время: 60 секунд.
Низкий выпад (Low Lunge)
- Встаньте на колени, левую ногу выставьте вперёд под прямым углом.
- Спина ровная, корпус слегка наклонён к колену.
- Почувствуйте растяжение в правом бедре и бедренных сгибателях.
- Время: 30 секунд на каждую ногу.
"Это упражнение отлично снимает зажатость в области бёдер и улучшает гибкость", — говорит Каннингем.
Птица-собака (Bird Dog)
- Встаньте на четвереньки, спина нейтральная.
- Вытяните левую руку вперёд, правую ногу назад.
- Удерживайте 2 секунды, затем меняйте стороны.
- Время: 1 минута.
Каннингем отмечает: "Bird Dog укрепляет мышцы кора и снимает нагрузку с поясницы, а это напрямую влияет на качество сна".
Бабочка (Butterfly Stretch)
- Сядьте, согните ноги, соедините стопы вместе.
- Держите спину прямой, локти можно положить на колени для углубления растяжки.
- Время: 1 минута.
Поза ребёнка (Child's Pose)
- Встаньте на четвереньки, соедините большие пальцы ног.
- Опустите ягодицы к пяткам, руки вытяните вперёд, лоб на полу.
- Время: 1 минута.
Что это даёт
Эти упражнения не требуют оборудования и подойдут даже тем, кто редко занимается спортом. Главное — они снимают напряжение, улучшают подвижность суставов, запускают естественные механизмы расслабления организма.
Факт: в исследовании Американской академии медицины сна отмечается, что регулярные мягкие тренировки помогают уменьшить симптомы бессонницы и тревожности.
Попробуйте такую мини-тренировку вечером — и вы удивитесь, как быстро мысли перестанут мешать отдыху.
