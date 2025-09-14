Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Йога и кардиотренировка
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Тайный ритуал перед сном: одно движение запускает расслабление всего тела

Дарья Князева, специалист по функциональным тренировкам, рассказала о массаже головы для спокойного сна

Спокойный сон часто зависит не только от удобного матраса или тёплого одеяла. Нашему телу и нервной системе нужно время, чтобы перестроиться с дневного ритма на ночной. Простые упражнения с дыханием, мягким массажем и растяжкой помогают снять напряжение и настроиться на отдых. Такой комплекс займёт не больше 15 минут и подойдёт тем, кто хочет расслабиться прямо в кровати.

"Старайтесь направить вдох в область между лопатками. Почувствуйте, как вдох расширяет эту область, как лопатки расходятся от позвоночника", — сказала руководитель тренировочного отдела школы онлайн-фитнеса #sekta Дарья Князева.

Советы шаг за шагом

  1. Дыхание в сгибании. Сядьте по-турецки, руки положите на голени. На выдохе округлите спину, подбородок опустите к груди. Сделайте три дыхательных цикла, затем вернитесь в исходное положение.

  2. Наклоны с дыханием. Наклонитесь вперёд, округлите спину, положите руки на кровать. Сделайте три дыхательных цикла. Затем переместите руки влево, растягивая правый бок, повторите в другую сторону.

  3. Ротация корпуса. С выдохом повернитесь вправо, ладонь положите на противоположное колено. Сделайте три вдоха и выдоха. Вернитесь в центр, повторите влево.

  4. Объятия с покачиванием. Обнимите себя за плечи и мягко раскачивайтесь из стороны в сторону, постепенно опускаясь ниже. Повторите дважды.

  5. Латеральный наклон волной. Наклоните голову и грудную клетку в сторону на вдохе, возвращайтесь в исходное положение на выдохе. По три раза в каждую сторону.

  6. Сочетание наклона и разгибания. На выдохе округлите спину и подайте корпус вперёд. На вдохе выпрямитесь. Четыре повторения.

  7. Полукруг подбородком. Ладони на грудь, кожу слегка потяните вниз. Ведите подбородок от плеча к плечу через верх. Четыре раза.

  8. Массаж шеи. Подушечки пальцев поставьте у основания черепа и массируйте вниз к трапециям круговыми движениями. Три подхода вверх-вниз.

  9. Наклоны головы. Сцепите руки за затылком, аккуратно опустите подбородок к груди, затем поднимите голову вверх. Повторите пять раз.

  10. Массаж головы. Подушечками пальцев массируйте кожу от лба к затылку, затем подвигайте её вперёд-назад.

Мифы и правда

  • Миф: Для расслабления обязательно нужны СПА-процедуры.

  • Правда: Простые дыхательные практики и самомассаж дома могут быть не менее эффективными.

  • Миф: Перед сном лучше заниматься интенсивной йогой или фитнесом.

  • Правда: Активная нагрузка стимулирует нервную систему, а мягкие упражнения, наоборот, помогают уснуть быстрее.

  • Миф: Массаж работает только при участии профессионала.

  • Правда: Лёгкие техники самомассажа шеи и головы снимают стресс даже без опыта.

FAQ

Как выбрать время для выполнения комплекса?
Лучше всего делать упражнения за 20-30 минут до сна, в спокойной обстановке.

Сколько стоит такой релакс?
В отличие от абонемента в фитнес-клуб, этот комплекс бесплатен — нужен только коврик или кровать.

Что лучше — дыхательные упражнения или массаж?
Их сочетание даёт максимальный эффект: дыхание успокаивает нервную систему, а массаж снимает мышечное напряжение.

Исторический контекст

Практика расслабления перед сном известна с древности:

  • в Древнем Китае использовали дыхательную гимнастику цигун;

  • в Индии — мягкие вечерние асаны йоги;

  • в Европе в XIX веке популярностью пользовались гимнастические комплексы для женщин перед сном.

А что если…

Если выполнять упражнения нерегулярно, эффект будет кратковременным. Но при ежедневной практике уже через неделю можно заметить более лёгкое засыпание и крепкий сон.

Завершая комплекс, дайте себе несколько минут полежать спокойно в тишине. Пусть тело само перейдёт в состояние отдыха.

Интересные факты

  1. Во время лёгкого массажа головы улучшается кровообращение, что положительно влияет на рост волос.

  2. Дыхательные практики помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса.

  3. Даже короткая вечерняя растяжка снижает риск ночных судорог ног.

