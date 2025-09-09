Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина страдает от кошмарного сна
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Ложусь спать — и начинается кино: как справиться с ночным потоком мыслей

Психолог Морозова рассказала, как справиться с навязчивыми мыслями вечером

Многие сталкиваются с тем, что именно перед сном в голове начинают крутиться тревожные мысли. Клинический психолог Кристина Морозова в беседе с "Известиями" объяснила, почему это происходит и какие техники помогают справиться с навязчивым беспокойством.

Почему тревога усиливается вечером
По словам эксперта, постоянный стресс, многозадачность, малоподвижный образ жизни и вредные привычки создают благоприятную почву для тревожности.

"В момент, когда психика наиболее уязвима (перед сном), тревожные мысли и переживания, которые удавалось не замечать, захватывают сознание и не дают уснуть", — отметила Морозова.

Техника декатастрофизации
Чтобы снизить напряжение, психолог рекомендует использовать метод декатастрофизации. Суть его в том, чтобы:

  • представить худший вариант развития событий,
  • оценить вероятность его наступления,
  • продумать, как действовать в этом случае.

Такой подход помогает вернуть чувство контроля и уменьшить тревогу.

Мышечная релаксация и лёгкие нагрузки
Эффективной Морозова назвала мышечную релаксацию по Джекобсону: поочерёдное напряжение и расслабление групп мышц помогает снять зажимы и снизить уровень стресса.

Также полезны лёгкие вечерние физические нагрузки — они естественным образом помогают психике расслабиться и подготовиться ко сну.

Вывод
Тревожные мысли перед сном — это не признак слабости, а следствие перегрузки организма. Простые техники контроля эмоций и расслабления помогут вернуть спокойствие и улучшить качество сна.

