Ложусь спать — и начинается кино: как справиться с ночным потоком мыслей
Многие сталкиваются с тем, что именно перед сном в голове начинают крутиться тревожные мысли. Клинический психолог Кристина Морозова в беседе с "Известиями" объяснила, почему это происходит и какие техники помогают справиться с навязчивым беспокойством.
Почему тревога усиливается вечером
По словам эксперта, постоянный стресс, многозадачность, малоподвижный образ жизни и вредные привычки создают благоприятную почву для тревожности.
"В момент, когда психика наиболее уязвима (перед сном), тревожные мысли и переживания, которые удавалось не замечать, захватывают сознание и не дают уснуть", — отметила Морозова.
Техника декатастрофизации
Чтобы снизить напряжение, психолог рекомендует использовать метод декатастрофизации. Суть его в том, чтобы:
- представить худший вариант развития событий,
- оценить вероятность его наступления,
- продумать, как действовать в этом случае.
Такой подход помогает вернуть чувство контроля и уменьшить тревогу.
Мышечная релаксация и лёгкие нагрузки
Эффективной Морозова назвала мышечную релаксацию по Джекобсону: поочерёдное напряжение и расслабление групп мышц помогает снять зажимы и снизить уровень стресса.
Также полезны лёгкие вечерние физические нагрузки — они естественным образом помогают психике расслабиться и подготовиться ко сну.
Вывод
Тревожные мысли перед сном — это не признак слабости, а следствие перегрузки организма. Простые техники контроля эмоций и расслабления помогут вернуть спокойствие и улучшить качество сна.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru