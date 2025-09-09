Ложусь спать — и начинается кино: как справиться с ночным потоком мыслей

Многие сталкиваются с тем, что именно перед сном в голове начинают крутиться тревожные мысли. Клинический психолог Кристина Морозова в беседе с "Известиями" объяснила, почему это происходит и какие техники помогают справиться с навязчивым беспокойством.

Почему тревога усиливается вечером

По словам эксперта, постоянный стресс, многозадачность, малоподвижный образ жизни и вредные привычки создают благоприятную почву для тревожности.

"В момент, когда психика наиболее уязвима (перед сном), тревожные мысли и переживания, которые удавалось не замечать, захватывают сознание и не дают уснуть", — отметила Морозова.

Техника декатастрофизации

Чтобы снизить напряжение, психолог рекомендует использовать метод декатастрофизации. Суть его в том, чтобы:

представить худший вариант развития событий,

оценить вероятность его наступления,

продумать, как действовать в этом случае.

Такой подход помогает вернуть чувство контроля и уменьшить тревогу.

Мышечная релаксация и лёгкие нагрузки

Эффективной Морозова назвала мышечную релаксацию по Джекобсону: поочерёдное напряжение и расслабление групп мышц помогает снять зажимы и снизить уровень стресса.

Также полезны лёгкие вечерние физические нагрузки — они естественным образом помогают психике расслабиться и подготовиться ко сну.

Вывод

Тревожные мысли перед сном — это не признак слабости, а следствие перегрузки организма. Простые техники контроля эмоций и расслабления помогут вернуть спокойствие и улучшить качество сна.