Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уютная спальня
Уютная спальня
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:13

Прикроватные тумбочки уходят в прошлое: 5 идей, которые делают спальню стильнее

Ниши, стеллажи и столики: дизайнеры перечислили замену прикроватной мебели

Прикроватная тумбочка давно стала привычным элементом спальни. Она удобна для хранения книг, телефона, лампы или стакана воды. Но не всегда есть место для этой мебели, а иногда хочется найти более интересное или функциональное решение. Современный дизайн предлагает множество альтернатив, которые сделают спальню практичной и стильной.

Чем заменить тумбочку

Вместо стандартной мебели можно использовать ниши в изголовье, столики, стеллажи или встроенные конструкции. Они не только выполняют привычные функции, но и экономят пространство, что особенно актуально для небольших квартир.

Сравнение альтернатив тумбочке

Вариант Особенности Для какого стиля подходит
Ниша в изголовье Экономит место, хранение мелочей Минимализм, сканди
Встроенные шкафы с нишами Индивидуальный дизайн, розетки, светильники Современные интерьеры
Стол-табуретка Мобильность и многофункциональность Лофт, эклектика
Туалетный столик Зона ухода + прикроватная функция Классика, модерн
Торец шкафа со стеллажом Рациональное использование пространства Небольшие квартиры

Советы шаг за шагом

  1. Оцените площадь спальни: для маленькой лучше ниши и полки, для просторной — туалетный столик.

  2. Подумайте о функциях: хранение книг, косметики, гаджетов или декора.

  3. Выберите материалы: дерево добавит уюта, металл — строгости, стекло — лёгкости.

  4. Учтите освещение: встроенные светильники в нишах или настольные лампы на столике.

  5. Планируйте розетки и зарядки заранее — это убережёт от лишних проводов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Поставить громоздкую тумбу в маленькой спальне → ощущение тесноты → ниша или компактная полка.

  • Использовать табурет без фиксации → риск опрокидывания стакана или лампы → устойчивый столик.

  • Игнорировать освещение → неудобство при чтении → встроенные лампы или бра.

А что если спальня очень маленькая?

Вместо мебели можно закрепить навесную полку или подвесить тканевый органайзер рядом с кроватью. Такое решение не занимает места на полу, но позволяет держать под рукой всё необходимое.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зона под раковиной используется рационально при установке тумбы вчера в 22:42

Раковина на пьедестале или на тумбе: какой вариант выглядит выигрышнее

Узнайте, какие бывают варианты установки умывальника в ванной и как выбрать подходящий — от классики с пьедесталом до современных подвесных моделей.

Читать полностью » Замена ванны на угловую душевую кабину освобождает половину стены вчера в 22:38

Как из тесной ванной сделать пространство, где хочется расслабиться

Маленькая ванная комната в многоэтажке — не приговор. Узнайте, как современный ремонт помогает превратить её в просторное и удобное помещение.

Читать полностью » Умывальники на пьедестале обеспечивают надёжную опору для раковины вчера в 22:36

Раковина с пьедесталом: просторно только на картинке

Умывальники на пьедестале — это классика, которая сочетает стиль и надёжность. Разберём их плюсы, минусы и советы по выбору для ванной комнаты.

Читать полностью » Производители заявляют, что акриловые краски подходят для внутренних и наружных работ вчера в 22:33

Краска, которая выдерживает всё: почему акрил выбирают строители и дизайнеры

Акриловые краски — универсальное решение для ремонта: чем они лучше других составов, как правильно их использовать и какие ошибки нужно избежать.

Читать полностью » Минимализм и слоистое освещение вытесняют громоздкие шкафы в оформлении прихожих вчера в 22:31

Один шкаф способен испортить весь интерьер: главная ошибка прихожей

Современные дизайнеры всё чаще отказываются от шкафов-купе и яркого света. Узнайте, какие решения в прихожей сегодня считаются устаревшими.

Читать полностью » Эксперты: светлые обои визуально увеличивают пространство, тёмные делают его уютнее вчера в 22:30

Как выбрать цвет обоев, чтобы спать крепче, работать быстрее и жить спокойнее

Как цвет обоев влияет на настроение и восприятие пространства: от бодрящего красного до умиротворяющего зелёного.

Читать полностью » Архитекторы отмечают благородство и глубину рисунка венецианской штукатурки вчера в 22:28

Стены, которые выглядят дороже, чем весь интерьер: секрет венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка превращает стены в мраморную поверхность: разберём её преимущества, разновидности, секреты нанесения и советы по выбору.

Читать полностью » Для маленьких ванных рекомендуют угловые раковины с тумбой вчера в 22:26

Неправильная раковина превращает ванную в склад: где чаще всего ошибаются

Как правильно выбрать раковину в ванную: от размеров и способов установки до выбора смесителя и стиля в единой серии с сантехникой.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты назвали ошибки при приготовлении картофельно-грибного пирога
Дом

Эксперт Ван Влит: посуда времён СССР снова в моде в 2025 году
Красота и здоровье

Уролог Артур Богатырев: скрытые ИППП у мужчин приводят к бесплодию
Питомцы

Кинолог: дрессировка помогает собаке лучше переносить новые условия
Туризм

Flowwow: для аренды автодома в Японии требуется перевод водительских прав
Садоводство

Эксперты напоминают: прямое солнце вызывает ожоги на листьях каучукового дерева
Авто и мото

"Автостат Инфо": продажи Toyota в России за 8 месяцев превысили 14 тыс. машин
Спорт и фитнес

Поза ребёнка снимает напряжение с поясницы и шеи — йогатерапевт Ксения Шатская
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet