Прикроватные тумбочки уходят в прошлое: 5 идей, которые делают спальню стильнее

Прикроватная тумбочка давно стала привычным элементом спальни. Она удобна для хранения книг, телефона, лампы или стакана воды. Но не всегда есть место для этой мебели, а иногда хочется найти более интересное или функциональное решение. Современный дизайн предлагает множество альтернатив, которые сделают спальню практичной и стильной.

Чем заменить тумбочку

Вместо стандартной мебели можно использовать ниши в изголовье, столики, стеллажи или встроенные конструкции. Они не только выполняют привычные функции, но и экономят пространство, что особенно актуально для небольших квартир.

Сравнение альтернатив тумбочке