Спальня для полноценного сна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 15:30

Спальня мечты начинается у изголовья: как оформить прикроватное пространство со вкусом

Дизайнеры рассказали, как оформить прикроватную зону в спальне красиво и удобно

Прикроватная зона — одно из самых личных мест в доме. Именно здесь мы начинаем и заканчиваем день, читаем, отдыхаем или просто думаем. Уют, порядок и продуманность в этой части спальни напрямую влияют на настроение и качество сна.

Рассказываем, как организовать прикроватное пространство красиво и практично — от выбора изголовья и мебели до освещения и розеток.

С чего начать

Прикроватная зона почти всегда включает три элемента: изголовье, зону хранения и освещения и зарядку гаджетов. Но подход к её оформлению зависит от того, на какой стадии вы находитесь — делаете ремонт или просто обновляете интерьер.

Если ремонт уже сделан

Работайте с тем, что есть: не получится добавить розетки или увеличить площадь. Сосредоточьтесь на декоре и функциональных деталях - новой тумбе, текстиле, изголовье или светильнике.

Важно учитывать реальные размеры мебели, включая рамку кровати и изголовье, чтобы не перегрузить пространство и оставить удобный проход для людей и техники — например, робота-пылесоса.

Если ремонт только планируется

Здесь простор для фантазии максимальный. Можно предусмотреть розетки у кровати, встроенную подсветку, "парящие" консоли или ниши в стене. На этапе черновых работ стоит заложить металлические элементы для крепления мебели, предусмотреть звукоизоляцию и продумать расположение света.

Изголовье: главное в прикроватной зоне

Изголовье защищает стену, добавляет уюта и визуально собирает композицию. Оно может быть частью кровати, элементом декора или целой архитектурной конструкцией.

Основные типы изголовий

Тип Особенности Когда выбрать
Интегрированные Встроены в кровать, из того же материала (МДФ, дерево, металл). Стильно, но сложно заменить. Если мебель новая и хочется единого стиля.
Приставные Продаются отдельно, бывают мягкие и жёсткие. Требуют фиксации. Подходят для обновления интерьера без ремонта.
Строительные Из ниш, перегородок, реек, декоративных панелей. Заложить на стадии капитального ремонта.
Из отделки Панели, плитка, слэбы дерева, керамогранит. Если нужна акцентная стена.

Мягкие и жёсткие варианты

  • Мягкие удобны для тех, кто читает в постели или работает за ноутбуком. Минус — требуют ухода.
  • Жёсткие практичны и долговечны, но сидеть, опираясь спиной, неудобно.
  • Декоративные используются в арендных квартирах и фотостудиях — акцент без функционала.
  • Функциональные могут включать розетки, подсветку, ниши для книг — идеальный вариант при новом ремонте.

Хранение у кровати

Здесь должно быть всё под рукой: книга, вода, очки, телефон, лампа. Но при этом важно сохранить ощущение лёгкости.

Варианты организации пространства

Ниши

Лучше закладывать при ремонте. Они позволяют встроить подсветку и розетки, выглядят минималистично и не занимают лишнего места. Минус — нельзя переставить.

Тумбы

Классика, подходящая для большинства интерьеров. Удобны, если по бокам кровати есть проход от 50 см.

  • Отдельностоящие - мобильные и бюджетные.
  • Подвесные - современно и удобно для уборки, но требуют закладных в стене.

Оптимальная высота — на уровне матраса или чуть ниже, чтобы не задевать край столешницы.

Столики и комоды

Кофейные или журнальные столики подойдут, если вещей немного. Комоды — для дополнительного хранения белья или косметики.

Корзины

Плетёные, текстильные или вязаные корзины добавляют уюта и помогают хранить покрывала и подушки. Особенно уместны в стилях бохо, прованс, джапанди.

Электрика и удобство

Без света и зарядки современная прикроватная зона не обходится. Всё это нужно предусмотреть заранее.

Розетки

Рассчитайте количество устройств, которые вы заряжаете: смартфон, часы, лампа, увлажнитель, гаджет для ухода. Обычно хватает 2-4 розеток с каждой стороны.

Популярны розетки с USB-разъёмами, но стоит помнить, что стандарт USB устаревает каждые несколько лет, поэтому лучше установить и обычные порты.

Выключатели

Идеально, когда основной свет можно выключить, не вставая с кровати. Удобно разместить блок из розеток и выключателей над тумбой.

Если ремонт уже сделан, помогут радиовыключатели. Они работают от батарейки до семи лет и не требуют прокладки кабеля.

Освещение прикроватной зоны

Свет создаёт настроение и выполняет разные задачи — от мягкой подсветки ночью до яркого освещения для чтения.

Основные источники света

Настольные лампы

Классика, которая одновременно украшает и освещает. Для колониальных и классических интерьеров подойдут модели с керамическим или стеклянным основанием, для минимализма — металлические и лаконичные.

Лампы с плотным абажуром дают мягкий, рассеянный свет — идеально перед сном.

Торшеры

Хороши в просторных спальнях. Если место позволяет, выбирайте торшер-"удочку" с поворотным плафоном. В маленькой комнате подойдёт прямой вариант с лёгким абажуром.

Бра

Закрепляются на стене и освобождают место на тумбе. Бывают:

  • для чтения - с направленным лучом и гибкой ножкой;
  • декоративные - создают атмосферу уюта;
  • ночники - дают мягкий рассеянный свет.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с планировки: измерьте расстояния между стенами и кроватью.
  2. Подберите изголовье — от него зависит стиль всей комнаты.
  3. Определите, что вы храните у кровати — вещи, книги или только декор.
  4. Выберите светильники, ориентируясь на сценарий: чтение, ночник, акцент.
  5. Добавьте текстиль — покрывало, подушки, коврик — для уюта.

Прикроватная зона должна отражать ваш ритм жизни. Кто-то превращает её в уютный уголок для чтения, кто-то — в мини-офис с зарядками и лампой, а кто-то — просто в аккуратную рамку вокруг кровати. Независимо от выбора, важно, чтобы здесь было удобно, функционально и красиво — именно так создаётся гармония в спальне.

