Спальня мечты начинается у изголовья: как оформить прикроватное пространство со вкусом
Прикроватная зона — одно из самых личных мест в доме. Именно здесь мы начинаем и заканчиваем день, читаем, отдыхаем или просто думаем. Уют, порядок и продуманность в этой части спальни напрямую влияют на настроение и качество сна.
Рассказываем, как организовать прикроватное пространство красиво и практично — от выбора изголовья и мебели до освещения и розеток.
С чего начать
Прикроватная зона почти всегда включает три элемента: изголовье, зону хранения и освещения и зарядку гаджетов. Но подход к её оформлению зависит от того, на какой стадии вы находитесь — делаете ремонт или просто обновляете интерьер.
Если ремонт уже сделан
Работайте с тем, что есть: не получится добавить розетки или увеличить площадь. Сосредоточьтесь на декоре и функциональных деталях - новой тумбе, текстиле, изголовье или светильнике.
Важно учитывать реальные размеры мебели, включая рамку кровати и изголовье, чтобы не перегрузить пространство и оставить удобный проход для людей и техники — например, робота-пылесоса.
Если ремонт только планируется
Здесь простор для фантазии максимальный. Можно предусмотреть розетки у кровати, встроенную подсветку, "парящие" консоли или ниши в стене. На этапе черновых работ стоит заложить металлические элементы для крепления мебели, предусмотреть звукоизоляцию и продумать расположение света.
Изголовье: главное в прикроватной зоне
Изголовье защищает стену, добавляет уюта и визуально собирает композицию. Оно может быть частью кровати, элементом декора или целой архитектурной конструкцией.
Основные типы изголовий
|Тип
|Особенности
|Когда выбрать
|Интегрированные
|Встроены в кровать, из того же материала (МДФ, дерево, металл). Стильно, но сложно заменить.
|Если мебель новая и хочется единого стиля.
|Приставные
|Продаются отдельно, бывают мягкие и жёсткие. Требуют фиксации.
|Подходят для обновления интерьера без ремонта.
|Строительные
|Из ниш, перегородок, реек, декоративных панелей.
|Заложить на стадии капитального ремонта.
|Из отделки
|Панели, плитка, слэбы дерева, керамогранит.
|Если нужна акцентная стена.
Мягкие и жёсткие варианты
- Мягкие удобны для тех, кто читает в постели или работает за ноутбуком. Минус — требуют ухода.
- Жёсткие практичны и долговечны, но сидеть, опираясь спиной, неудобно.
- Декоративные используются в арендных квартирах и фотостудиях — акцент без функционала.
- Функциональные могут включать розетки, подсветку, ниши для книг — идеальный вариант при новом ремонте.
Хранение у кровати
Здесь должно быть всё под рукой: книга, вода, очки, телефон, лампа. Но при этом важно сохранить ощущение лёгкости.
Варианты организации пространства
Ниши
Лучше закладывать при ремонте. Они позволяют встроить подсветку и розетки, выглядят минималистично и не занимают лишнего места. Минус — нельзя переставить.
Тумбы
Классика, подходящая для большинства интерьеров. Удобны, если по бокам кровати есть проход от 50 см.
- Отдельностоящие - мобильные и бюджетные.
- Подвесные - современно и удобно для уборки, но требуют закладных в стене.
Оптимальная высота — на уровне матраса или чуть ниже, чтобы не задевать край столешницы.
Столики и комоды
Кофейные или журнальные столики подойдут, если вещей немного. Комоды — для дополнительного хранения белья или косметики.
Корзины
Плетёные, текстильные или вязаные корзины добавляют уюта и помогают хранить покрывала и подушки. Особенно уместны в стилях бохо, прованс, джапанди.
Электрика и удобство
Без света и зарядки современная прикроватная зона не обходится. Всё это нужно предусмотреть заранее.
Розетки
Рассчитайте количество устройств, которые вы заряжаете: смартфон, часы, лампа, увлажнитель, гаджет для ухода. Обычно хватает 2-4 розеток с каждой стороны.
Популярны розетки с USB-разъёмами, но стоит помнить, что стандарт USB устаревает каждые несколько лет, поэтому лучше установить и обычные порты.
Выключатели
Идеально, когда основной свет можно выключить, не вставая с кровати. Удобно разместить блок из розеток и выключателей над тумбой.
Если ремонт уже сделан, помогут радиовыключатели. Они работают от батарейки до семи лет и не требуют прокладки кабеля.
Освещение прикроватной зоны
Свет создаёт настроение и выполняет разные задачи — от мягкой подсветки ночью до яркого освещения для чтения.
Основные источники света
Настольные лампы
Классика, которая одновременно украшает и освещает. Для колониальных и классических интерьеров подойдут модели с керамическим или стеклянным основанием, для минимализма — металлические и лаконичные.
Лампы с плотным абажуром дают мягкий, рассеянный свет — идеально перед сном.
Торшеры
Хороши в просторных спальнях. Если место позволяет, выбирайте торшер-"удочку" с поворотным плафоном. В маленькой комнате подойдёт прямой вариант с лёгким абажуром.
Бра
Закрепляются на стене и освобождают место на тумбе. Бывают:
- для чтения - с направленным лучом и гибкой ножкой;
- декоративные - создают атмосферу уюта;
- ночники - дают мягкий рассеянный свет.
Советы шаг за шагом
- Начните с планировки: измерьте расстояния между стенами и кроватью.
- Подберите изголовье — от него зависит стиль всей комнаты.
- Определите, что вы храните у кровати — вещи, книги или только декор.
- Выберите светильники, ориентируясь на сценарий: чтение, ночник, акцент.
- Добавьте текстиль — покрывало, подушки, коврик — для уюта.
Прикроватная зона должна отражать ваш ритм жизни. Кто-то превращает её в уютный уголок для чтения, кто-то — в мини-офис с зарядками и лампой, а кто-то — просто в аккуратную рамку вокруг кровати. Независимо от выбора, важно, чтобы здесь было удобно, функционально и красиво — именно так создаётся гармония в спальне.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru