Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Низкий потолок в спальне
Низкий потолок в спальне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:29

Как я сделал зонирование спальни на офис и сон без ремонта и перегородок

Спальня-офис: практичное решение с плотной шторой

Когда спальня становится ещё и кабинетом, появляется соблазн работать прямо с кровати. Я тоже так делал — и результатом были низкая продуктивность и постоянное желание "полежать ещё пять минут". Тогда я решил визуально разделить зоны и сделал простое решение: поставил потолочную рейку и плотную штору за изголовьем кровати.

Как работает зонирование

Днём штора превращается в "стену": кровать остаётся за кадром, а перед глазами только узкий рабочий стол 120x60 и настольная лампа с мягким светом 3000-3500К. Вечером я задвигаю штору обратно, и пространство снова становится спальней. На полу — тонкий ковёр, чтобы отделить рабочую часть и добавить уюта.

Эффект

Этот приём работает не только визуально, но и психологически. Когда задвигаешь штору, словно переключаешь режим: здесь работа, а там отдых. Это снижает соблазн лечь на кровать днём и помогает быстрее "выключаться" вечером.

Личный опыт

После такого зонирования продуктивность выросла: я перестал тратить время на "псевдоперерывы" в кровати. Удивительно, но даже маленькая спальня перестала казаться загромождённой. Вместо ремонта или сложных перегородок мне хватило шторы и карниза.

Итог

Штора за изголовьем — простое решение для тех, кто работает в спальне. Это экономит нервы, создаёт иллюзию отдельного кабинета и помогает сохранить границу между работой и отдыхом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Быстрый способ очистки аэрогриля — таблетка для посудомоечной машины и вода вчера в 21:22

Таблетка посудомойки спасёт ваш аэрогриль: вот как это работает

Устали бороться с загрязнениями в аэрогриле? Мы раскроем секрет идеальной очистки с помощью одной таблетки и нескольких минут вашего времени.

Читать полностью » Туалетная бумага в холодильнике помогает дольше сохранять свежесть продуктов вчера в 20:51

Что произойдёт, если положить туалетную бумагу рядом с овощами — результат удивит даже скептиков

Узнайте, как рулон туалетной бумаги в холодильнике сохраняет свежесть продуктов, устраняет запахи и защищает от плесени.

Читать полностью » Постельное бельё и здоровье: чем опасна редкая смена и как ухаживать за тканью вчера в 19:18

Редкая смена белья = пылевые клещи и аллергия: чем вы рискуете ночью

Редкая смена белья опасна для здоровья. Узнайте, как правильно стирать, гладить, хранить и ароматизировать постельное бельё, чтобы оно оставалось свежим и безопасным.

Читать полностью » Где нельзя хранить крупы на кухне — рекомендации преподавателя РТУ МИРЭА вчера в 19:10

Пшено с привкусом пластика, овсянка с плесенью: почему вы портите продукты, не зная об этом

Хранение круп — не такая простая задача, как кажется. Эксперт объясняет, какие емкости безопасны, почему не стоит использовать пластик и где прячутся риски.

Читать полностью » Борьба с шерстью домашних животных: уход за питомцем и уборка — советы специалистов вчера в 18:13

Ворсинки в воздухе и на мебели: как шерсть портит здоровье и уют

Шерсть животных быстро оседает на мебели, одежде и полу. Узнайте простые и эффективные способы борьбы и профилактики, чтобы дом снова засиял чистотой.

Читать полностью » Простое средство от мошек в цветочных горшках — раствор с нашатырным спиртом вчера в 18:06

Домашние цветы могут стать рассадником насекомых: как не превратить квартиру в теплицу для вредителей

Как предотвратить появление мошек в квартире? Эксперт рассказала, какие условия для растений могут привести к вредоносным насекомым и как с ними бороться.

Читать полностью » Натуральные способы чистки духовки: сода, перекись и лимонная паровая баня вчера в 17:09

Сода, уксус и лимон: натуральные помощники против грязи в духовке

Чистка духовки не требует дорогой химии. Узнайте, как с помощью соды, уксуса и лимона быстро убрать нагар и жир, сохранив прибор в идеальном состоянии.

Читать полностью » Как выбрать безопасные кухонные аксессуары — рекомендации для беременных и всей семьи вчера в 17:01

Пластик на кухне может убить: почему ваша сковородка и лопатка опасны для здоровья

Какие предметы на кухне могут быть опасны для здоровья? Узнайте, как заменить вредную утварь на безопасную и долговечную, чтобы сохранить здоровье.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить курицу в панировке с орехами и сыром
Спорт и фитнес

Тренер Джейк Харкофф представил лучшие упражнения 2-в-1 для быстрого укрепления мышц
Садоводство

Огородники в шоке: простое средство победило мучнистую росу – секретный рецепт
Садоводство

Как создать живую изгородь из ивы: лучшие советы от профессионалов
Красота и здоровье

Анна Попова: 4 случая холеры в России из Индии и как быстро вернуться к здоровью
Спорт и фитнес

Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц
Культура и шоу-бизнес

Фильм Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет" получил главный приз фестиваля "Короче" в Калининграде
Туризм

Можно ли поехать отдыхать в бархатный сезон, если ребёнок учится
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru