Почему пустая стена над кроватью делает сон крепче
Как без ремонта преобразить спальню? Несколько простых приёмов с текстилем, светом и мебелью помогут создать уютное и стильное пространство.Читать полностью » вчера в 18:52
Смените пару штор, добавьте подушки с ярким принтом или необычную скатерть — и ваш интерьер заиграет по-новому. Узнаем, как собрать "гардероб для дома".Читать полностью » вчера в 17:54
Как распознать древоточца под слоем лака, не попасть на дорогую перетяжку и отличить декоратора от реставратора? Разбираем главные ловушки антиквариата и план действий.Читать полностью » вчера в 16:48
Мебель из Китая может стоить в разы дешевле, чем в российских магазинах. Разбираемся, как покупать, оплачивать и доставлять её с выгодой.Читать полностью » вчера в 15:44
Бохо — стиль свободы и эклектики. Узнайте, как создать интерьер с душой, где каждый предмет отражает индивидуальность и рассказывает свою историю.Читать полностью » вчера в 14:10
В студии свет способен заменить перегородки. Рассказываем, как использовать освещение для зонирования пространства и создания уюта в компактной квартире.Читать полностью » вчера в 13:08
Точечные светильники стали популярны в интерьерах, но подходят не везде. Рассказываем, где они уместны, а где лучше выбрать другое освещение.Читать полностью » вчера в 12:06
Правильное освещение способно визуально увеличить пространство маленькой квартиры. Делимся пятью удачными решениями, которые делают жильё уютным и удобным.Читать полностью »