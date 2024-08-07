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Секреты роскошной спальни: как создать стильный и современный интерьер
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От классики до лофта: как добавить яркие акценты и необычные элементы в интерьер спальни

Секреты роскошной спальни: как создать стильный и современный интерьер

Считается, что спальня не требует особенного декора, поскольку она видна только владельцам квартиры. Однако каждому хочется, чтобы интерьер выглядел стильно, современно и дорого.

Выделите прикроватную зону

Создайте акцент на стене за кроватью, чтобы она выделялась на фоне остального интерьера. Для этого можно выбрать другое покрытие для стен: краску или акцентные обои.
Такой подход выделяет функциональную зону, придавая ей интересный и современный вид.

"Бунтарский дух"

Не обязательно ограничиваться классическим интерьером: добавьте в спальню элементы, которые вам нравятся.

Эксперты советуют обратить внимание на элементы лофта. Например, можно добавить несколько характерных арт-объектов или использовать кирпичную кладку в оформлении.
Также можно включить яркие постеры и необычные детали, которые вы раньше не решались добавить в спальню.

Кровать

Выберите современную модель кровати, которая будет смотреться оригинально и интересно. Кровать на ножках, например, создаст ощущение простора. Модель с интересным изголовьем станет необычным украшением.

Цвет

Часто спальню оформляют в нейтральных тонах, поэтому добавление ярких цветов пойдет ей на пользу. Добиться этого можно с помощью текстиля, штор, аксессуаров и картин.

Фото: flickr.com/kerinin (CC BY-SA 2.0 license)

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