От классики до лофта: как добавить яркие акценты и необычные элементы в интерьер спальни

Считается, что спальня не требует особенного декора, поскольку она видна только владельцам квартиры. Однако каждому хочется, чтобы интерьер выглядел стильно, современно и дорого.
Выделите прикроватную зону
Создайте акцент на стене за кроватью, чтобы она выделялась на фоне остального интерьера. Для этого можно выбрать другое покрытие для стен: краску или акцентные обои.
Такой подход выделяет функциональную зону, придавая ей интересный и современный вид.
"Бунтарский дух"
Не обязательно ограничиваться классическим интерьером: добавьте в спальню элементы, которые вам нравятся.
Эксперты советуют обратить внимание на элементы лофта. Например, можно добавить несколько характерных арт-объектов или использовать кирпичную кладку в оформлении.
Также можно включить яркие постеры и необычные детали, которые вы раньше не решались добавить в спальню.
Кровать
Выберите современную модель кровати, которая будет смотреться оригинально и интересно. Кровать на ножках, например, создаст ощущение простора. Модель с интересным изголовьем станет необычным украшением.
Цвет
Часто спальню оформляют в нейтральных тонах, поэтому добавление ярких цветов пойдет ей на пользу. Добиться этого можно с помощью текстиля, штор, аксессуаров и картин.
Фото: flickr.com/kerinin (CC BY-SA 2.0 license)
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