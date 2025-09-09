Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Синяя спальня
© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:02

Спальня без ремонта: как пара деталей превращает её в новое пространство

Дизайнер Зимина назвала простые приёмы для обновления спальни текстилем и светом

Освежить спальню и придать ей новое настроение можно без капитального ремонта и больших затрат. Достаточно внести несколько продуманных изменений в текстиль, освещение или расстановку мебели. Эти шаги помогут превратить привычную комнату в уютное и стильное пространство.

Игра с текстилем

Самое простое решение — смена постельного белья, штор или ковра. Несколько комплектов текстиля для разных сезонов или праздников позволяют без труда менять настроение комнаты. Большое покрывало и декоративные подушки создадут ощущение завершённости, а саше-дорожка добавит объёма.

Важно сочетать ткани: шторы в тон постельному белью визуально объединяют интерьер. Ковёр также способен изменить атмосферу: светлый сделает спальню уютнее, яркий — станет акцентом.

"Один и тот же цвет или одинаковая ткань в декоре окон и постели объединяет пространство", — отметила дизайнер Евгения Зимина.

Личные акценты

Спальня должна отражать ваш характер. Фотографии, картины, сувениры из поездок — всё это создаёт атмосферу уюта. Один из простых приёмов — фотогирлянда: снимки на верёвке с прищепками и маленькие огоньки придадут интерьеру теплоту. Более классический вариант — постеры и фото в одинаковых рамках. Их легко менять в зависимости от сезона или события, достаточно пяти-шести штук для одной комнаты.

Детали, которые решают

Даже небольшая перекраска способна освежить интерьер. Плинтусы, наличники и двери можно окрасить в цвет стен или выделить контрастом. То же касается розеток, выключателей и фурнитуры мебели: если подобрать их в одном стиле и оттенке, они "растворятся", а при выборе контрастных моделей превратятся в декоративный элемент.

Замена ручек на шкафах или дверях — недорогой способ быстро обновить спальню.

Свет как инструмент

Правильное освещение полностью меняет атмосферу. Начать стоит с замены ламп: тёплый свет до 4000 К делает комнату мягче и уютнее. Дополнительно можно заменить абажуры или добавить новые источники света — бра, торшер, гирлянды. Разноуровневое освещение даёт возможность управлять настроением спальни.

Мебель: перестановка и обновление

Иногда достаточно поменять местами шкаф и комод, чтобы комната выглядела иначе. При этом важно соблюдать эргономику: проходы и ящики должны открываться свободно. Если мебель надоела, но остаётся функциональной, её можно перекрасить в новые оттенки или обновить только фасады.

Акцентная стена

Тем, кто готов к чуть более смелым экспериментам, стоит выделить одну стену, чаще всего за кроватью. Для этого используют обои с рисунком, декоративные панели или зеркальные вставки. Такой приём требует меньше времени и средств, чем ремонт, но меняет интерьер радикально.

Итог

Сочетание нескольких простых приёмов — новый текстиль, грамотное освещение, персональные детали и небольшие изменения в мебели — позволяют без глобального ремонта сделать спальню свежей, уютной и современной.

