Любимая диффенбахия — может стать врагом: почему эффектное растение лучше убрать из спальни

Комнатные растения украшают дом, создают атмосферу уюта и помогают расслабиться. Но не все зелёные питомцы одинаково полезны для спальни. Некоторые из них могут вызывать раздражение кожи, провоцировать аллергию или просто мешать полноценному отдыху. Чтобы сон был крепким, а воздух в комнате — чистым, стоит внимательно подойти к выбору растений.

Почему не все растения подходят для спальни

В спальне человек проводит около трети суток. В зимний период, когда окна открываются реже, воздух обновляется медленно, и концентрация возможных аллергенов растёт. Пыльца, сок или ароматические вещества некоторых растений могут вызвать насморк, зуд, кашель и даже ухудшить качество сна. Особенно чувствительны к этому аллергики и семьи с маленькими детьми.

Популярные, но проблемные растения

Диффенбахия

Эта тропическая красавица с крупными пёстрыми листьями давно стала фаворитом в интерьерах. Она эффектно смотрится в гостиной или офисе, но в спальне может стать источником неприятностей. В её листьях и стеблях содержатся кристаллы щавелевой кислоты. При попадании на кожу они вызывают жжение и зуд, а при случайном проглатывании способны привести к отёку слизистых и проблемам с дыханием.

Замиокулькас

Растение из Африки отличается стойкостью к засухе и плохому освещению, поэтому его часто можно встретить в квартирах и офисах. Но при повреждении листьев выделяется сок, который раздражает кожу и глаза. Для взрослых это неопасно, но если в доме есть дети или животные, лучше переставить горшок в другое место.

Драцена

Красивое и неприхотливое растение, которое часто выбирают для декора. Однако её листья содержат вещества, способные вызвать тошноту, слабость и проблемы с пищеварением у животных и людей при случайном употреблении. У чувствительных людей может появиться раздражение кожи.

Цветы, которые тоже могут навредить

Аллергикам стоит с осторожностью относиться к любым цветущим растениям. Даже привычные лилии, амариллисы или герань выделяют пыльцу и ароматические масла, которые могут привести к чиханию, слезотечению и насморку. Если у вас есть склонность к аллергии, спальня без цветущих растений станет лучшим решением.

Какие растения лучше выбрать для спальни

К счастью, существует немало комнатных культур, которые безопасны и при этом прекрасно очищают воздух.

Аспидистра

Известная как "домашнее счастье", она легко переносит недостаток света и не требует особого ухода. Отличный вариант для затенённых уголков спальни.

Хамедорея

Эта миниатюрная пальма родом из Центральной Америки выглядит изящно и не выделяет аллергенов. В комнатных условиях растёт медленно, но может стать настоящим акцентом интерьера.

Фикус лирата

Популярное растение с крупными листьями. Оно хорошо переносит домашние условия, быстро растёт и способно достигать нескольких метров, если его не ограничивать.

Как сохранить чистый воздух в спальне

Регулярно проветривайте комнату, даже зимой. Не ставьте слишком много растений в одном помещении. Следите за чистотой листьев — пыль тоже может вызывать аллергию. Убирайте цветущие растения из спальни при первых признаках дискомфорта.

А что если вы очень любите зелень в доме

Если отказаться от растений совсем не хочется, можно ограничиться одной-двумя неприхотливыми и безопасными культурами. Ещё один вариант — поставить зелёный уголок в другой комнате и наслаждаться красотой, не рискуя здоровьем.

Интересные факты