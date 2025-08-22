Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уютная спальня
Уютная спальня
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:52

Всего 5 шагов к спокойному сну: что убрать из спальни прямо сегодня

Эксперты назвали вещи, которые мешают здоровому сну в спальне

Спальня - это пространство для отдыха и восстановления. Здесь не должно быть места хаосу, рабочим заботам и лишним раздражителям. Но часто именно спальня превращается в склад всего подряд, из-за чего страдает сон и общее состояние.

Эксперты уверены: минимализм и порядок в комнате — это не только красиво, но и полезно для здоровья.

Что убрать из спальни

1. Документы и технику

Ноутбуки, папки, счета и прочие рабочие атрибуты мешают мозгу переключиться в режим отдыха. Комната начинает ассоциироваться с работой, и сон становится тревожным.
Если выделить отдельный кабинет невозможно, храните бумаги и гаджеты хотя бы в закрытом шкафу.

2. Спортивный инвентарь

Тренажёры, гантели или скакалки создают ощущение постоянного движения.

"На уровне подсознания такие вещи задают фон активности и мешают расслабиться", — отмечают специалисты.

Лучше перенесите спортинвентарь в другую комнату или хотя бы уберите его из поля зрения.

3. Коллекции и декоративные мелочи

Полки, заставленные статуэтками и книгами, перегружают внимание и создают ощущение беспорядка. Психика не отдыхает, а наоборот — напрягается.
Оставьте в спальне только то, что помогает расслабиться: свечи, мягкий свет, уютный текстиль.

4. Беспорядок в шкафу

Когда нужные вещи приходится долго искать, настроение портится, а уровень стресса повышается. Органайзеры, контейнеры и грамотное хранение помогут быстро находить всё необходимое.
Не держите в спальне корзину с грязным бельём или гору одежды "на потом". Такой бардак не только мешает отдыху, но и провоцирует неприятные запахи.

5. Косметику и парфюм

Яркие запахи духов или лаков для волос могут вызывать головные боли и раздражение. А десятки баночек на туалетном столике создают ощущение хаоса.
Храните рядом с кроватью только средства для ежедневного ухода, остальное уберите в ванную или закрытые ящики.

Что стоит добавить

Лучший элемент, который стоит внести в спальню после уборки, — небольшой прикроватный коврик.

Он не только создаёт уют, но и задерживает пыль на уровне пола, не позволяя ей подниматься в воздух во время сна.

"Важно помнить: спальня требует регулярного проветривания и влажной уборки. Свежий воздух и чистота напрямую влияют на качество сна", — напоминают эксперты.

Главное правило

Минимум лишних вещей — максимум воздуха и света. Спальня должна помогать расслабляться, а не напоминать о делах или беспорядке. Проверьте, нет ли у вас перечисленных "раздражителей" — и дайте себе возможность спать спокойно.

