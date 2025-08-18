Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:23

Эти 7 комнатных растений превратят вашу спальню в оазис спокойствия: вот что нужно знать

Спатифиллум, алоэ и фикус названы полезными растениями для спальни

Не каждый цветок уместен в спальне — есть виды, которые при цветении источают резкий аромат или влияют на самочувствие. Но есть и другая категория растений: они очищают воздух, насыщают его кислородом и создают атмосферу спокойствия, помогая быстрее расслабиться и уснуть.

Спатифиллум — "женское счастье" и очиститель воздуха

Спатифиллум круглосуточно вырабатывает кислород, увлажняет и оздоравливает воздух. По словам специалистов, это растение способно нейтрализовать аллергены и создавать здоровый микроклимат в спальне.

Каланхоэ — страж от тревог и кошмаров

Каланхоэ не только радует глаз декоративными листьями, но и, по народным поверьям, защищает от ночных кошмаров. Многие отмечают, что оно помогает снизить тревожность и создать более спокойную атмосферу в доме.

Хлорофитум — фильтр от химии и электромагнитного смога

Неприхотливый и очень полезный хлорофитум поглощает формальдегиды и другие вредные химические соединения, а также частично нейтрализует электромагнитные излучения от бытовой техники. Отличный выбор для спальни, где стоит телевизор или ноутбук.

Алоэ — "санитар" современного дома

Алоэ славится не только целебным соком, но и способностью очищать воздух. Оно поглощает токсины, которые выделяет мебель из ДСП и МДФ, и выделяет фитонциды, обеззараживающие атмосферу. Дополнительно алоэ снижает наэлектризованность воздуха, делая сон более комфортным.

Фикус — фабрика кислорода

Фикус активно насыщает воздух кислородом и выделяет вещества с антисептическим эффектом. Это одно из самых мощных растений для оздоровления атмосферы в спальне.

Герань — природный успокоитель

Герань издавна ценится за свой мягкий аромат и лечебные свойства. Она выделяет вещества, которые помогают нормализовать сон, снять стресс и даже сбалансировать гормональный фон.

