Эти 7 комнатных растений превратят вашу спальню в оазис спокойствия: вот что нужно знать
Не каждый цветок уместен в спальне — есть виды, которые при цветении источают резкий аромат или влияют на самочувствие. Но есть и другая категория растений: они очищают воздух, насыщают его кислородом и создают атмосферу спокойствия, помогая быстрее расслабиться и уснуть.
Спатифиллум — "женское счастье" и очиститель воздуха
Спатифиллум круглосуточно вырабатывает кислород, увлажняет и оздоравливает воздух. По словам специалистов, это растение способно нейтрализовать аллергены и создавать здоровый микроклимат в спальне.
Каланхоэ — страж от тревог и кошмаров
Каланхоэ не только радует глаз декоративными листьями, но и, по народным поверьям, защищает от ночных кошмаров. Многие отмечают, что оно помогает снизить тревожность и создать более спокойную атмосферу в доме.
Хлорофитум — фильтр от химии и электромагнитного смога
Неприхотливый и очень полезный хлорофитум поглощает формальдегиды и другие вредные химические соединения, а также частично нейтрализует электромагнитные излучения от бытовой техники. Отличный выбор для спальни, где стоит телевизор или ноутбук.
Алоэ — "санитар" современного дома
Алоэ славится не только целебным соком, но и способностью очищать воздух. Оно поглощает токсины, которые выделяет мебель из ДСП и МДФ, и выделяет фитонциды, обеззараживающие атмосферу. Дополнительно алоэ снижает наэлектризованность воздуха, делая сон более комфортным.
Фикус — фабрика кислорода
Фикус активно насыщает воздух кислородом и выделяет вещества с антисептическим эффектом. Это одно из самых мощных растений для оздоровления атмосферы в спальне.
Герань — природный успокоитель
Герань издавна ценится за свой мягкий аромат и лечебные свойства. Она выделяет вещества, которые помогают нормализовать сон, снять стресс и даже сбалансировать гормональный фон.
