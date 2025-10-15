Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Завтрак в постели
Завтрак в постели
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 1:19

Как выбрать постельное бельё, чтобы спать как в пятизвёздочном отеле

Эксперты рассказали, как выбрать качественное постельное белье и не нарваться на подделку

Постельное бельё кажется чем-то простым — пока однажды после стирки не обнаруживаешь, что простыня села, пододеяльник перекосился, а от наволочки пахнет дешёвым красителем. Экономия в этом вопросе часто оборачивается испорченным сном, раздражением кожи и тратой денег на новый комплект.

Мы проводим во сне треть жизни, и качество ткани напрямую влияет на самочувствие. Разберёмся, из чего состоит хороший комплект, какие материалы действительно "дышат", а какие — только блестят, и как продлить жизнь любимому белью.

Что входит в комплект постельного белья

Стандартный набор включает простыню, пододеяльник и наволочки. Количество элементов и их размеры зависят от типа комплекта и кровати.

Основные типы комплектов

  1. Односпальный - простыня 150x215 см, пододеяльник 145x210 см, наволочка 50x70 см. Идеален для детей и подростков.
  2. Двуспальный - простыня 215x240 см, пододеяльник 175x210 см, 2 или 4 наволочки 50x70 см или 70x70 см.
  3. Евро - для широких кроватей от 160x200 см. Пододеяльник 200x220 см, простыня 215x240 см.
  4. Семейный - аналог двуспального, но с двумя пододеяльниками 145x210 см. Отличный вариант, если партнёры предпочитают собственное одеяло.

Перед покупкой обязательно измерьте матрас и подушки — ошибка в 5-10 см приведёт к "скрученной" простыне и сползающему пододеяльнику.

Сравнение тканей: от бязи до шёлка

Материал Состав Особенности Плотность Комфорт
Бязь 100% хлопок Прочное полотняное переплетение, матовая поверхность 110-125 г/м² Приятная, немного жёсткая, долговечная
Сатин 100% хлопок Гладкая блестящая ткань с диагональным переплетением 120-140 г/м² Очень мягкий, "дышит", долговечен
Ранфорс Хлопок + смесовые волокна Упругая, плотная, мало мнётся 120 г/м² (≈57 нитей/см²) Гладкий и прочный
Лён Натуральный Антибактериальный, охлаждает, становится мягче со временем 130-150 г/м² Идеален для жаркого климата
Шёлк Натуральный протеин Холодит, блестит, требует деликатного ухода 90-110 г/м² Люксовое ощущение, высокая цена
Синтетика / смесовые Полиэстер, микрофибра Прочные, не мнутся, быстро сохнут 80-100 г/м² Недорогие, но не пропускают воздух

Современные тренды включают эко-текстиль: бамбуковое волокно, микромодал, эвкалиптовое волокно (Tencel). Такие материалы гипоаллергенны, регулируют температуру и быстро сохнут.

Советы шаг за шагом: как выбрать постельное бельё

  1. Измерьте спальное место. Учитывайте высоту матраса — простыня с резинкой должна "садиться" плотно.
  2. Проверьте размеры подушек и одеяла. Лишние сантиметры могут испортить внешний вид постели.
  3. Изучите состав ткани. Натуральные материалы комфортнее, но требуют более деликатного ухода.
  4. Осмотрите швы. Они должны быть ровными, без торчащих нитей.
  5. Обратите внимание на маркировку. На упаковке обязаны быть указаны производитель, адрес и контакты. Отсутствие этих данных — признак подделки.
  6. Выберите расцветку. Для спальни лучше спокойные оттенки — они способствуют расслаблению и качественному сну.

Как ухаживать за постельным бельём

Чтобы комплект дольше сохранял цвет и мягкость:

  • перед первой стиркой замочите бельё в холодной воде на 30 минут — это закрепит краску;
  • стирайте при температуре, указанной на ярлыке;
  • не злоупотребляйте кондиционером — его избыток склеивает волокна;
  • не сушите ткани под прямыми лучами солнца;
  • гладьте при средней температуре с паром — это продлит срок службы и сохранит форму.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какое постельное бельё выбрать для лета?
Лён, бязь или бамбук — они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу.

Какой комплект подойдёт для аллергиков?
Сертифицированный хлопок, ранфорс или Tencel — гипоаллергенны и безопасны.

Сколько стоит качественный комплект в 2025 году?
Бязь — от 2000 ₽, сатин — от 3500 ₽, лён — от 6000 ₽. Люксовые варианты из шёлка — 10 000 ₽ и выше.

Можно ли стирать постельное бельё в машине вместе с одеждой?
Нет. Молнии и пуговицы на одежде могут повредить ткань. Стирайте отдельно, выворачивая наволочки и пододеяльник наизнанку.

Мифы и правда

Миф: чем плотнее ткань, тем она лучше.
Правда: излишняя плотность делает ткань жёсткой и душной. Оптимум — 110-130 г/м².

Миф: синтетика вредна для здоровья.
Правда: современные смесовые ткани безопасны, если окрашены сертифицированными красителями.

Миф: глажка — пережиток прошлого.
Правда: утюжка не только улучшает вид, но и уничтожает микробы, особенно после болезни.

Постельное бельё - это не просто вещь, а элемент личного комфорта и заботы о себе. Хорошая ткань обеспечивает здоровый сон, приятные ощущения и долговечность изделия. А значит, лучше потратить немного больше, но получить качество, которое будет радовать вас не один год. Ведь ничто не сравнимо с ощущением свежей, чистой, мягкой постели после долгого дня — того самого маленького счастья, которое делает жизнь уютнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Летом повышается риск испарений химии — экологи советуют перейти на натуральные чистящие средства вчера в 17:57
Химии — стоп: летняя уборка, после которой в доме пахнет садом, а не средством для пола

Лето — лучшее время перейти на натуральные чистящие средства. Узнайте, как приготовить безопасные ароматные растворы из простых ингредиентов своими руками.

Читать полностью » Американская психологическая ассоциация объяснила, что порядок дома влияет на продуктивность школьников вчера в 16:52
Осень только началась, а дом уже в хаосе? Эти 7 приёмов вернут порядок быстрее, чем прозвенит школьный звонок

Новый учебный год — отличный повод обновить дом. Эти 7 решений помогут сделать пространство чище, удобнее и спокойнее для всей семьи.

Читать полностью » Осенью рекомендуется очистить затирку между плитками — совет специалистов по уборке вчера в 15:48
Затирка темнеет как ноябрьское небо? Значит, пора спасать ванную

Осенью плиточные швы особенно уязвимы: сухой воздух и частые душевые ускоряют загрязнение. Узнайте, как очистить и защитить затирку, чтобы она оставалась как новая.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как быстро удалить жир с кухонных поверхностей вчера в 14:10
Жир не выдержит: средства, которые работают лучше любой химии

Жирные пятна на кухне не приговор. Рассказываем, как вернуть блеск плитке, плите и мебели с помощью шести простых и безопасных средств.

Читать полностью » Названы эффективные способы удаления черной плесени в домашних условиях вчера в 13:08
Домашние средства против плесени, которые действительно работают

Плесень не только портит стены, но и отравляет воздух. Рассказываем, как безопасно удалить грибок с помощью подручных средств и не допустить его возвращения.

Читать полностью » Названы эффективные способы очистки ванны от известкового налета и желтизны вчера в 12:56
Как очистить чугунную или акриловую ванну, не повредив покрытие

Как вернуть ванне белизну и блеск без вреда для покрытия? Рассказываем о лучших домашних средствах против ржавчины и налёта.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему в квартире появляется запах канализации вчера в 11:53
Запах канализации в квартире: чем он опасен и как избавиться от него навсегда

Запах канализации — не просто неудобство, а угроза здоровью. Рассказываем, откуда берётся биогаз и как самостоятельно устранить зловоние в квартире.

Читать полностью » Дизайнеры назвали простые способы организации хранения вещей на кухне вчера в 10:49
Почему кухня теряет уют и как его вернуть с помощью пары мелочей

Хаос на кухне не только мешает готовить, но и портит настроение. Рассказываем, как упорядочить пространство с помощью простых решений и полезных привычек.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Короткие нажатия на тормоз помогают удерживать безопасную дистанцию между авто
Спорт и фитнес
ВОЗ назвала оптимальные виды физической активности — ходьба, плавание и велосипед
Культура и шоу-бизнес
Джим Керри ведёт переговоры о съёмках в фильме "Джетсоны" — Entertainment Weekly
Садоводство
Русский эстрагон отличается большей зимостойкостью, но имеет менее выраженный аромат
Еда
Технология горячего копчения мяса дома показала оптимальные параметры температуры 90-120°C
Еда
Салат с консервированным тунцом отлично подойдёт для семейного ужина и для праздничного стола
Садоводство
Осенняя обработка сада биофунгицидами и мочевиной защищает растения от зимних болезней — Марина Рыкалина
Дом
Дизайнеры объяснили, почему стоит отказаться от межкомнатных дверей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet