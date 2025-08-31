Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кровать
Кровать
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:25

Постельное бельё может быть модным: тренды, которые приходят в спальню

Какие материалы лучше всего подходят для постельного белья — рекомендации специалиста

Сон напрямую зависит не только от матраса или подушки, но и от качества постельного белья. Правильно подобранный комплект делает отдых комфортным, сохраняет здоровье кожи и даже влияет на настроение. Но как разобраться в тканях, плотности и пошиве? Рамблер собрали советы эксперта по домашнему текстилю Рады Нерадовой.

Размер имеет значение

Прежде чем отправиться в магазин, измерьте подушки, матрас и одеяло.

  • Простыня на резинке должна соответствовать длине и ширине матраса, включая его высоту. Для классической простыни прибавьте к размерам две высоты матраса и ещё 20-30 см для удобства заправки.
  • Пододеяльник стоит брать чуть больше одеяла: +5 см по сторонам для плотного, +2-3 см — для лёгкого.
  • Наволочки чаще всего стандартные — 70x70 или 50x70. Для нестандартных подушек ищите индивидуальные размеры, иначе ткань будет сбиваться

Плотность ткани: как определить качество

Плотность указывает на количество нитей в квадратном сантиметре или дюйме (Thread Count, TC). Чем показатель выше, тем прочнее и долговечнее бельё.

  • Оптимум: 120-150 г/м² или 120-200 нитей на дюйм.
  • Лёгкие ткани с плотностью ниже 100 г/м² быстрее изнашиваются, но отлично подходят для жаркой погоды.
  • Дополнительный плюс — использование двойной нити: ткань меньше растягивается и служит дольше.

Обращайте внимание на маркировку на упаковке: именно там указываются эти характеристики.

Швы и детали

Прочность белья легко проверить ещё в магазине. Строчки должны быть ровными, без торчащих нитей. Самый надёжный вариант — двойной шов.

Чем короче шаг строчки (расстояние между проколами иглы), тем крепче изделие. Молнии и кнопки на пододеяльниках обязаны быть пришиты аккуратно и прочно.

Материал: что выбрать для сна и уюта

Самый популярный вариант — хлопок. Но и он бывает разным в зависимости от плетения:

  • Жаккард — прочный, фактурный, долговечный. Выдерживает стирку на высоких температурах, но стоит дороже.
  • Сатин — плотное плетение, гладкая поверхность с лёгким блеском. Похож на шёлк, но практичнее. Стирается при 40 °С.
  • Ранфорс — мягкий и прочный хлопок, не боится частых стирок. Популярен в гостиницах.
  • Перкаль — матовая поверхность, очень плотное переплетение нитей. Служит долго и почти не истирается.

"Особенно ценится турецкий хлопок — длинные мягкие волокна делают ткань прочной и гладкой. Такое бельё сохраняет свежесть и цвет даже после десятков стирок", — отмечает Рада Нерадова.

Лён, шёлк и синтетика

Кроме хлопка, в пошиве используют и другие ткани:

  • Лён — натуральный, дышащий и долговечный. Требует внимательного ухода, может садиться.
  • Шёлк — роскошный и приятный на ощупь, но дорогой и капризный. Чаще встречается в смесовых вариантах с полиэстером.
  • Вискоза — материал из древесной целлюлозы (модал, тенсель, бамбук). Мягкий, но чувствителен к неправильной стирке.
  • Микрофибра — синтетика, лёгкая в уходе, быстро сохнет, не мнётся. Минусы: электризуется и накапливает пыль.

Смесовые ткани тоже популярны: например, состав 65% хлопка и 35% полиэстера считается удачным балансом практичности и комфорта.

Мода и дизайн

По словам эксперта, тренды в постельном белье меняются не так быстро, как в одежде, но новшества появляются. Популярны комплекты из стираного хлопка, которые не требуют глажки, или ткани с принтами, устойчивыми к выцветанию.

Фланель — ещё один модный вариант: сочетает хлопок и шерсть, дарит тепло и уют зимой.

"Я наблюдаю два лагеря покупателей: одни выбирают пастель и минимализм, другие — яркие цвета, декоративные элементы и сложные строчки", — делится Рада Нерадова.

Зачем читать инструкцию по уходу

Бирка с рекомендациями — не формальность. Она подскажет, можно ли стирать бельё при 90 °С, использовать сушилку или гладить. Удобнее сразу выбрать комплект, уход за которым не станет обузой.

Главное

Хорошее постельное бельё - это сочетание материала, плотности ткани, размера и аккуратного пошива. А дизайн и цвет — лишь приятное дополнение.

