Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кровать
Кровать
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

Редкая смена белья = пылевые клещи и аллергия: чем вы рискуете ночью

Постельное бельё и здоровье: чем опасна редкая смена и как ухаживать за тканью

Постельное бельё напрямую влияет на качество сна и здоровье. Если менять его редко, рискуете столкнуться с пылевыми клещами и аллергенами. Чтобы бельё оставалось чистым, мягким и долговечным, важно соблюдать несколько простых правил.

Как часто менять бельё

Специалисты рекомендуют менять постельное бельё раз в 7-10 дней.

"В противном случае вы спите рядом с сапрофитами и клещами, которые питаются потом и частицами кожи. Их отходы накапливаются и могут вызывать аллергию", — объясняет организатор пространства Александра Шусторович.

Как стирать правильно

  • Хлопок, лён — 60-90 °C (выдерживает даже дезинфекцию).
  • Сатин, бязь, поплин — 40-60 °C (сохраняют цвет и мягкость).
  • Синтетика — 30-40 °C (иначе ткань деформируется).
  • Шёлк, атлас — только ручная стирка или деликатный режим при 30 °C.

Кипячение уместно лишь для белого хлопка при сильных загрязнениях. Современные порошки и режимы гигиенической стирки отлично справляются с бактериями.

Советы:

  • добавьте 1 ст. л. уксуса в полоскание, чтобы смягчить ткань;
  • используйте жидкие гели — они лучше выполаскиваются;
  • кондиционер добавляйте умеренно, иначе ткань потеряет впитываемость.

Нужно ли гладить бельё

  • Хлопок и лён можно гладить горячим утюгом — это дезинфицирует ткань.
  • Шёлк и синтетику гладят только на минимальной температуре.

Лайфхак: доставайте бельё из машинки сразу после стирки, встряхивайте и развешивайте — складок почти не будет.

  • Гладьте бельё с изнанки, чтобы сохранить цвет.

Как хранить

Есть два способа:

  • Раздельный — пододеяльники, простыни и наволочки отдельно (удобно при однотонных комплектах).
  • Комплектами — сложите всё в одну наволочку или сворачивайте вещи друг в друга.

Современный вариант: в комоде хранить комплекты в ряд — так сразу видно всё содержимое.

Главное правило — бельё должно быть абсолютно сухим. Влажная ткань = риск плесени.

Как придать аромат

  • Лаванда — отпугивает моль и придаёт лёгкий аромат.
  • Кедровые шарики — защищают от влаги.
  • Цитрусовые корки — дают свежесть, но менять их нужно раз в 2 недели.

Можно использовать готовые саше или ароматические подушечки.
Полезно периодически проветривать шкаф, оставляя его открытым на день.

Главное

  1. Меняйте бельё раз в неделю.
  2. Стирайте с учётом ткани.
  3. Используйте гели и уксус для мягкости.
  4. Храните только сухие комплекты.
  5. Добавляйте натуральные ароматизаторы для свежести.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как защитить дом от пылевых клещей: температура, влажность и уборка сегодня в 15:52

Ваша кровать — рай для паразитов: где живут клещи, и как их не пускать в дом

Невидимые враги прячутся в вашей подушке, ковре и даже зубной щетке. Узнайте, как пылевые клещи влияют на здоровье и как с ними эффективно бороться.

Читать полностью » Правильная уборка кухни: ревизия, средства и дезинфекция по советам экспертов сегодня в 15:47

5 правил, которые превращают уборку кухни в лёгкий ритуал

Кухня быстро теряет вид без регулярного ухода. Узнайте, как правильно отмыть шкафы, столешницы, плиту и духовку, чтобы кухня сияла чистотой.

Читать полностью » Подсветка в гостиной: практичные и красивые решения сегодня в 14:50

ТОП-7 приёмов, которые дизайнеры используют в подсветке гостиной

Подсветка в гостиной способна создавать уют, зонировать пространство и менять настроение. Разбираем семь идей, которые легко применить дома.

Читать полностью » Как правильно организовать свет в гостиной под разные ситуации сегодня в 13:45

Свет, который меняет атмосферу: от кино до вечеринок в гостиной

Гостиная должна быть универсальной: вечер кино, приём гостей или чтение. Делюсь опытом, как настроить свет без беготни по выключателям.

Читать полностью » Тёплый и холодный свет в интерьере: правила использования сегодня в 12:43

Виноват свет: почему лампы решают, будет ли в доме уют или офис

Свет меняет атмосферу дома сильнее мебели и декора. Разбираем, где нужен тёплый свет для уюта, а где холодный — для работы.

Читать полностью » Подсветка в душе: зачем она нужна и как выбрать правильно сегодня в 11:42

Спа в своей ванной: я пожалел, что не сделал подсветку в душе раньше

В душевой часто темнее, чем нужно. Я установил подсветку и понял, насколько это удобно: от безопасности до уюта.

Читать полностью » Как выбрать свет в ванной: оптимальная цветовая температура сегодня в 10:40

Почему в ванной важно выбрать правильную температуру света

Тёплый свет искажает лицо, холодный делает кожу бледной. В ванной работает нейтральная температура — рассказываю, какая именно и почему.

Читать полностью » Что мешает комфортной ванной: освещение с ошибками сегодня в 9:38

Плохое освещение: почему в ванной вы выглядите уставшими даже утром

Неправильный свет в ванной портит отражение, утомляет глаза и даже опасен. Разбираем пять частых ошибок и простые решения.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Avito Гаджи Курбанов рассказал, как толщиномер помогает выявить аварийное прошлое авто
Спорт и фитнес

Тренер Кемма Каннингем назвала эффективную 5-минутную тренировку для рук
Наука и технологии

Учёные зафиксировали аномальные радиосигналы от неизвестного источника в космосе
Наука и технологии

Археологи нашли 3500-летний корабль с медными слитками и критским кинжалом у мыса Гелидония
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно
Туризм

Осенние школьные каникулы: авиакомпании продлили рейсы в Анталью до середины ноября
Садоводство

Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru