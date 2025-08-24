Редкая смена белья = пылевые клещи и аллергия: чем вы рискуете ночью
Постельное бельё напрямую влияет на качество сна и здоровье. Если менять его редко, рискуете столкнуться с пылевыми клещами и аллергенами. Чтобы бельё оставалось чистым, мягким и долговечным, важно соблюдать несколько простых правил.
Как часто менять бельё
Специалисты рекомендуют менять постельное бельё раз в 7-10 дней.
"В противном случае вы спите рядом с сапрофитами и клещами, которые питаются потом и частицами кожи. Их отходы накапливаются и могут вызывать аллергию", — объясняет организатор пространства Александра Шусторович.
Как стирать правильно
- Хлопок, лён — 60-90 °C (выдерживает даже дезинфекцию).
- Сатин, бязь, поплин — 40-60 °C (сохраняют цвет и мягкость).
- Синтетика — 30-40 °C (иначе ткань деформируется).
- Шёлк, атлас — только ручная стирка или деликатный режим при 30 °C.
Кипячение уместно лишь для белого хлопка при сильных загрязнениях. Современные порошки и режимы гигиенической стирки отлично справляются с бактериями.
Советы:
- добавьте 1 ст. л. уксуса в полоскание, чтобы смягчить ткань;
- используйте жидкие гели — они лучше выполаскиваются;
- кондиционер добавляйте умеренно, иначе ткань потеряет впитываемость.
Нужно ли гладить бельё
- Хлопок и лён можно гладить горячим утюгом — это дезинфицирует ткань.
- Шёлк и синтетику гладят только на минимальной температуре.
Лайфхак: доставайте бельё из машинки сразу после стирки, встряхивайте и развешивайте — складок почти не будет.
- Гладьте бельё с изнанки, чтобы сохранить цвет.
Как хранить
Есть два способа:
- Раздельный — пододеяльники, простыни и наволочки отдельно (удобно при однотонных комплектах).
- Комплектами — сложите всё в одну наволочку или сворачивайте вещи друг в друга.
Современный вариант: в комоде хранить комплекты в ряд — так сразу видно всё содержимое.
Главное правило — бельё должно быть абсолютно сухим. Влажная ткань = риск плесени.
Как придать аромат
- Лаванда — отпугивает моль и придаёт лёгкий аромат.
- Кедровые шарики — защищают от влаги.
- Цитрусовые корки — дают свежесть, но менять их нужно раз в 2 недели.
Можно использовать готовые саше или ароматические подушечки.
Полезно периодически проветривать шкаф, оставляя его открытым на день.
Главное
- Меняйте бельё раз в неделю.
- Стирайте с учётом ткани.
- Используйте гели и уксус для мягкости.
- Храните только сухие комплекты.
- Добавляйте натуральные ароматизаторы для свежести.
