Редкая смена белья = пылевые клещи и аллергия: чем вы рискуете ночью

Постельное бельё напрямую влияет на качество сна и здоровье. Если менять его редко, рискуете столкнуться с пылевыми клещами и аллергенами. Чтобы бельё оставалось чистым, мягким и долговечным, важно соблюдать несколько простых правил.

Как часто менять бельё

Специалисты рекомендуют менять постельное бельё раз в 7-10 дней.

"В противном случае вы спите рядом с сапрофитами и клещами, которые питаются потом и частицами кожи. Их отходы накапливаются и могут вызывать аллергию", — объясняет организатор пространства Александра Шусторович.

Как стирать правильно

Хлопок, лён — 60-90 °C (выдерживает даже дезинфекцию).

Сатин, бязь, поплин — 40-60 °C (сохраняют цвет и мягкость).

Синтетика — 30-40 °C (иначе ткань деформируется).

Шёлк, атлас — только ручная стирка или деликатный режим при 30 °C.

Кипячение уместно лишь для белого хлопка при сильных загрязнениях. Современные порошки и режимы гигиенической стирки отлично справляются с бактериями.

Советы:

добавьте 1 ст. л. уксуса в полоскание, чтобы смягчить ткань;

используйте жидкие гели — они лучше выполаскиваются;

кондиционер добавляйте умеренно, иначе ткань потеряет впитываемость.

Нужно ли гладить бельё

Хлопок и лён можно гладить горячим утюгом — это дезинфицирует ткань.

Шёлк и синтетику гладят только на минимальной температуре.

Лайфхак: доставайте бельё из машинки сразу после стирки, встряхивайте и развешивайте — складок почти не будет.

Гладьте бельё с изнанки, чтобы сохранить цвет.

Как хранить

Есть два способа:

Раздельный — пододеяльники, простыни и наволочки отдельно (удобно при однотонных комплектах).

Комплектами — сложите всё в одну наволочку или сворачивайте вещи друг в друга.

Современный вариант: в комоде хранить комплекты в ряд — так сразу видно всё содержимое.

Главное правило — бельё должно быть абсолютно сухим. Влажная ткань = риск плесени.

Как придать аромат

Лаванда — отпугивает моль и придаёт лёгкий аромат.

Кедровые шарики — защищают от влаги.

Цитрусовые корки — дают свежесть, но менять их нужно раз в 2 недели.

Можно использовать готовые саше или ароматические подушечки.

Полезно периодически проветривать шкаф, оставляя его открытым на день.

Главное