Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клоп постельный
Клоп постельный
© Flickr by British Pest Control Association is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:06

Почему борьба с клопами в одиночку в многоквартирном доме обречена на провал

Как жильцам многоквартирного дома бороться с клопами вместе

В многоквартирных домах борьба с клопами всегда сложнее, чем в отдельной квартире. Эти насекомые не обращают внимания на стены, принадлежность жилья или двери с замками. Они спокойно перемещаются через щели, вентиляцию и стояки, осваивая всё новое пространство. Именно поэтому уничтожение клопов в одной квартире редко даёт долгосрочный результат, если соседи не действуют вместе.

Риски миграции

Клопы — удивительно живучие существа. Они могут "путешествовать" по целому дому, используя для этого:

  • щели в стенах и полу,
  • стыки панелей и плинтусов,
  • стояки водопровода и отопления,
  • вентиляционные шахты и короба,
  • розетки и кабельные вводы.

Даже если обработать одну квартиру идеально, колония быстро восстановится, если насекомые продолжат мигрировать от соседей.

Совместный план действий

Проверенный способ борьбы — действовать синхронно.

  1. Уведомить управляющую компанию или ТСЖ. Это помогает организовать работу и привлечь специалистов.
  2. Сообщить соседям сверху, снизу и по сторонам. Даже одна необработанная квартира способна "подселить" клопов обратно.
  3. Согласовать время обработки. Синхронные визиты дезинсекторов дают максимальный эффект.
  4. Герметизировать щели и вводы труб. После обработки все потенциальные пути миграции нужно перекрыть.

Почему это работает

Клопы размножаются быстро, и пропуск хотя бы одной квартиры превращает усилия остальных в пустую трату денег. Совместные действия позволяют не только уничтожить насекомых, но и защитить дом от повторного заражения.

Общее дело ради результата

Борьба с клопами в многоквартирном доме — это ответственность всех жильцов. Лишь объединив усилия и следуя плану, можно превратить дезинсекцию из временной меры в настоящую победу. Чем раньше соседи договорятся, тем выше шанс сохранить дом чистым и спокойным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подготовка квартиры к профессиональной обработке от клопов: пошаговый чек-лист сегодня в 5:51

Подготовка квартиры: мелочи, без которых обработка от клопов не сработает

Профессиональная обработка работает только при правильной подготовке квартиры. Чек-лист поможет избежать ошибок и повысить эффективность дезинсекции.

Читать полностью » Юрист Мария Спиридонова объяснила, в каких случаях можно сделать перерасчёт ЖКХ сегодня в 4:03

Почему даже за жильё без жильцов придётся платить счета

Даже если квартира пустует, счета за ЖКХ платить придётся. Разбираемся, когда возможен перерасчёт и какие новые правила вводятся с марта.

Читать полностью » Адвокат Ирина Зуй рассказала, в каких случаях можно расторгнуть договор на новостройку сегодня в 3:19

Какие дефекты дают право расторгнуть договор и вернуть деньги

Хроническая сырость, грибок и трещины в стенах — это повод вернуть деньги за новостройку. Эксперт рассказала, как закон защищает покупателей.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что упавшая на пол подушка скапливает пыль и аллергены сегодня в 2:16

Старинные приметы о подушках, которые до сих пор пугают хозяек

Почему упавшая подушка считалась плохим знаком? Разбираемся, что говорят старинные приметы и современная психология о порядке в доме.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что беспорядок в прихожей влияет на уют и атмосферу в доме сегодня в 1:13

Оставленная на полу сумка может увести деньги из семьи

Почему именно прихожая влияет на гармонию в доме? Разбираем три главные ошибки в хранении вещей, которые мешают уюту и спокойствию.

Читать полностью » Эксперты отметили снижение спроса на меблированные квартиры в столичных новостройках сегодня в 0:11

Ремонт "под ключ" уходит с рынка: почему новостройки всё чаще продают без отделки

В новостройках Москвы стало значительно меньше квартир с готовым ремонтом. Почему застройщики отказываются от отделки и как меняются цены?

Читать полностью » Домашние средства для удаления жира на кухне назвали безопасной альтернативой бытовой химии вчера в 23:16

Жирный налёт атакует: чем его остановить, пока кухня не превратилась в катастрофу

Домашние пасты и спреи из простых ингредиентов очищают кухню лучше покупных средств, экономят деньги и бережно относятся к здоровью семьи.

Читать полностью » Эксперты по уборке: самодельный спрей для окон дешевле и безопаснее магазинных аналогов вчера в 22:34

Запах чистоты вместо химии: вот как окна становятся прозрачнее воздуха

Хотите, чтобы окна сверкали без разводов и сильных запахов? Попробуйте необычную формулу домашнего спрея, которая удивит результатом.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить куриные грудки в духовке на 850 г с паприкой и базиликом
Авто и мото

Кроссовер Aito M8 признан самым безопасным авто в Китае
Туризм

EU Holidays в Сингапуре предложили бесплатные билеты в Дубай, но взимают сборы по $540 с человека
Красота и здоровье

Диетолог Михалёва назвала продукты для быстрого восстановления при простуде
Наука и технологии

Астрономы раскрыли связь ультрафиолета и химии протопланетных дисков: новые данные
Спорт и фитнес

Тренировался 5 раз в неделю и не видел результата: причина оказалась банальнее, чем думал
Культура и шоу-бизнес

Netflix готовит документальный фильм о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси — The Sun
Авто и мото

Новый Geely Galaxy Star 6 сопоставим по размерам с Toyota Camry
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru