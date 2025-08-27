Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Диван и кровать в маленькой квартире
Диван и кровать в маленькой квартире
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:31

Выбор обивки кровати: плюсы и минусы разных вариантов

Ткань, экокожа или дерево: что лучше подойдет вашей кровати

Когда выбираешь кровать, смотришь на красоту. Но со временем понимаешь: куда важнее — практичность. Особенно если дома есть кот, который обожает тестировать мебель когтями. Я попробовал разные варианты и готов поделиться опытом.

Ткань: уют, но требует ухода

Тканевая обивка выглядит тёплой и домашней. Она приятна на ощупь, не холодит и хорошо вписывается в интерьер. Но у неё два минуса: она собирает пыль и шерсть, а коты любят точить когти именно о ткань. Спасают съёмные чехлы на изголовье: их можно снять и постирать.

Экокожа: красива, но недолговечна

Экокожа всегда смотрится стильно и ухоженно. Первые два года радовался — легко протирается, выглядит дорого. Но на солнце материал быстро трескается, а кошачьи когти оставляют следы, которые уже не спрячешь. В итоге срок службы оказался короче, чем ожидал.

Дерево: надёжно, но холодно

Деревянное изголовье живёт дольше всего. Оно не боится когтей, не требует особого ухода, и максимум, что может случиться, — небольшие царапины, которые легко замаскировать. Но есть минус: зимой к дереву неприятно прислоняться, и оно не даёт того самого ощущения "уютного уголка".

Личный опыт

После экспериментов мы остановились на комбинированном варианте: деревянное изголовье и съёмная мягкая подушка в ткани. Дерево даёт надёжность, а чехол можно стирать и менять по настроению. Это оказалось самым практичным решением для семьи с питомцем.

Итог

Если в доме есть кот, оптимальный вариант — комбинированное изголовье. Полностью тканевая кровать быстро "сдаётся", экокожа красиво стареет только на фото, а дерево без мягкой вставки холодит. Комбинация материалов объединяет плюсы и служит дольше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ароматерапевты: дым лаврового листа снижает стресс и улучшает концентрацию вчера в 20:35

Сжигаешь лист — избавляешься от тревог и плохой энергии: ритуал с огнём из древности

Сжигание лаврового листа — старинный ритуал, который снимает стресс, очищает пространство и помогает сосредоточиться. Просто, безопасно и полезно.

Читать полностью » Мытьё окон: оптимальное время, средства и техника — рекомендации экспертов вчера в 19:08

Жаркое солнце превращает чистку окон в катастрофу: моем окна правильно

Как помыть окна без разводов: правильная погода, верная последовательность действий и главный секрет чистоты, который заменил старые "бабушкины" методы.

Читать полностью » Простые экологичные привычки, которые реально влияют на состояние планеты — советы специалистов вчера в 18:04

Экономия воды и электричества: как беречь планету и свой кошелёк

Экопривычки начинаются дома: как экономить воду и электричество, сортировать мусор и выбирать еду так, чтобы снизить свой углеродный след.

Читать полностью » Как продлить срок службы полов: правила уборки и подходящие средства — советы специалистов вчера в 17:59

Паркет трескается, плитка тускнеет: главные ошибки уборки

Как правильно мыть полы без разводов и вреда для покрытия: простые приёмы, безопасные средства и советы экспертов для идеальной уборки.

Читать полностью » Эксперт рассказал, как сократить потери энергии от техники в дежурном режиме вчера в 17:16

Паразиты в розетке: как "выключенная" техника незаметно съедает ваш бюджет

Даже выключенные приборы могут «тянуть» электричество из розетки. Физик рассказал, кто в лидерах по фантомному потреблению и как с ним бороться.

Читать полностью » План уборки для дома на каждый день, неделю и месяц — рекомендации специалистов вчера в 16:53

Идеальный график уборки: что делать каждый день, неделю и месяц

Хотите, чтобы дома всегда было чисто без аврала и нервов? Составьте календарь уборки: что делать ежедневно, раз в неделю, месяц и сезон.

Читать полностью » В России увеличилось количество подделок бытовой химии — SweepMe вчера в 16:16

Ложка яда в чистоте: как поддельные средства превращают дом в источник опасности

Объём поддельной бытовой химии в России вырос на 30%. Эксперт рассказала, как отличить фальсификат и чем заменить опасные средства.

Читать полностью » Роспотребнадзор может оштрафовать соседей за зловоние в доме вчера в 16:16

Зловонные квартиры могут выставить на торги: что грозит нарушителям

Обычный запах из соседской квартиры может обернуться не только штрафом, но и потерей жилья. Каким образом это возможно по закону?

Читать полностью »

Новости
Еда

Стейки из свинины с сыром и помидорами: пошаговая инструкция по запеканию
Садоводство

Растения обгорели на солнце: как спасти и избежать повторных ожогов – советы экспертов
Культура и шоу-бизнес

Зои Кравиц и Гарри Стайлс гуляли за руку по Риму — Page Six
Красота и здоровье

Врач-травматолог Шелепов назвал способы облегчить боль в пояснице дома
Авто и мото

Во Франции количество частных автомобилей с радарами достигнет 300 к концу 2025 года — Межведомственный комитет по безопасности
Туризм

Бархатный сезон в Европе: особенности осеннего отдыха
Спорт и фитнес

Тренер NASM Джош Хоноре предложил комплекс 10х10 для тренировки рук и всего тела
Питомцы

Зоопсихологи: тыкать кошку носом в мочу бесполезно и вредно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru