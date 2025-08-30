Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Большое белое одеяло
Большое белое одеяло
© Designed be Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:49

Почему постельное бельё быстро теряет аромат и как это исправить

Что нужно знать, чтобы постель пахла чистотой дольше

Свежесть постельного белья — это не только чистота, но и атмосфера. Запах свежей ткани создаёт ощущение уюта и даже влияет на сон. Но он быстро исчезает, если не уделить внимание уходу.

Стирка как основа

Запах чистоты начинается с правильной стирки. Важно не перегружать машинку, чтобы бельё свободно двигалось и лучше выполаскивалось. Белое бельё стоит стирать при 60 °C, цветное — при 40 °C, деликатное — на мягком режиме при низкой температуре. Главное — добиться того, чтобы после стирки ткань пахла свежестью сама по себе, без тяжёлых ароматизаторов.

Кондиционеры и парфюмы для белья

Кондиционер делает ткань мягкой и придаёт лёгкий аромат. Но слишком насыщенные запахи могут мешать сну. Более утончённое решение — парфюмы для белья: их распыляют при глажке или после стирки. Они бывают с нотами лаванды, жасмина, хлопка или цитрусов, создавая атмосферу расслабления или бодрости.

Сушка и хранение

Если есть возможность, сушите бельё на свежем воздухе, но не под прямыми лучами солнца. В квартире важно проветривание. Хранить бельё лучше в отдельном шкафу или ящике, добавив туда ароматические саше или мешочки с лавандой. Так ткань дольше сохраняет свежий запах.

Глажка с ароматом

Во время глажки можно использовать воду с эфирными маслами. Несколько капель лаванды или эвкалипта в утюг или пульверизатор превращают рутину в маленький ритуал, а ткань надолго сохраняет лёгкий аромат.

Чистота, которая остаётся

Чтобы постель дольше пахла свежестью, достаточно сочетать правильную стирку, лёгкий ароматизирующий уход и аккуратное хранение. Это простые привычки, которые делают сон приятнее и атмосферу в доме уютнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Влажная уборка и антистатик помогают избавиться от шерсти животных сегодня в 2:46

Как липкие ролики и швабры помогают держать дом в чистоте

Полностью избавиться от шерсти дома невозможно, но с помощью правильной уборки и ухода за питомцем её количество можно свести к минимуму

Читать полностью » Подготовка детской к учебному году: советы по уборке и организации пространства сегодня в 1:13

Как уборка в детской помогает ребёнку настроиться на учёбу

Игрушки, старые тетради и груды вещей мешают сосредоточиться. Простые лайфхаки помогут разгрузить детскую и подготовить её к учебному году.

Читать полностью » Врачи предупредили: вращающиеся кресла могут вызвать сколиоз у младших школьников сегодня в 0:40

Как организовать уголок для учёбы, чтобы ребёнок сам тянулся к занятиям

Как создать удобное и функциональное рабочее место для первоклассника? Советы по выбору стола, освещению и хранению школьных принадлежностей.

Читать полностью » Регулярная стирка одеяла 4 раза в год защищает от пыли и микробов вчера в 23:34

Чистое одеяло — лёгкий сон: как вернуть свежесть без лишних хлопот

Узнайте, как легко и недорого постирать большое одеяло дома без риска для стиральной машины и сохранить гигиену сна в любое время года.

Читать полностью » Специалисты советуют стирать шторы и покрывала минимум раз в месяц для борьбы с пылью вчера в 22:06

Пыль возвращается в воздух снова и снова: почему уборка не решает проблему

Пыль не щадит ни квартиры, ни дома, а борьба с ней кажется бесконечной. Но есть способы уменьшить её количество и облегчить уборку.

Читать полностью » Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта вчера в 21:22

Машина должна стирать, а не вонять: почему стиралка превращается в источник вони

Простое средство из аптеки и копеечный порошок помогают избавить стиральную машину от запаха и налета. Рассказываем, как сделать это правильно.

Читать полностью » Маленькая квартира: используйте подоконник, ниши и место под кроватью для хранения вчера в 20:38

Маленькая квартира может казаться больше: 8 приёмов, которые работают без ремонта

Маленькая квартира не приговор — с умными решениями она может стать стильной, удобной и просторной. Узнайте, как это сделать.

Читать полностью » Организация хранения на открытых кухонных полках — советы Александры Шусторович вчера в 19:49

Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера

Открытые полки на кухне — модный тренд. Узнайте, как правильно их организовать: что хранить, как поддерживать порядок и использовать в декоре.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить фаршированные грибы с сыром и фаршем: подробный гид
Туризм

Новороссийск осенью: прогулки по набережной и винодельни
Спорт и фитнес

Йогатерапевт Дженни Клайн рекомендует Львиное дыхание для расслабления в конце практики
Садоводство

Эксперты назвали растения, семена которых лучше собирать осенью: георгины, тыквы, подсолнухи
Красота и здоровье

Нутрициолог развеяла миф о пользе утреннего вина для здоровья
Еда

Рецепт макового пирога с дрожжевым тестом: советы от шеф-поваров
Красота и здоровье

Утро со смартфоном приводит к дофаминовому голоду: советы нейробиологов
Авто и мото

Opel пересмотрел планы по переходу на электромобили и выбрал мультиэнергетическую стратегию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru