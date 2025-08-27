Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растение в спальной комнате
Растение в спальной комнате
© Unsplash by Mark Solarski is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:45

Металл против дерева: неожиданный итог в битве кроватей

Деревянная или металлическая кровать: особенности эксплуатации

Вряд ли кто-то захочет просыпаться от собственной кровати, издающей неприятные звуки при каждом движении. Скрип мебели — не только раздражающий фактор, но и сигнал о том, что конструкция требует внимания. Чаще всего это проблема кроватей, и выбор материала здесь играет важную роль.

Металлическая кровать: выносливая, но требовательная

Металл не боится влажности, не рассыхается и не трескается. Но именно металлические кровати чаще всего начинают скрипеть в местах соединений. Чтобы этого избежать, при сборке стоит использовать тонкую прокладку из фетра или специальную антискрип-ленту.

Дополнительно помогает капля фиксатора резьбы на болтах и винтах. Это убережёт крепления от расшатывания и продлит срок службы конструкции.

Деревянная кровать: тише, но чувствительнее

Дерево изначально ведёт себя тише, чем металл. Но при пересыхании древесины в сухом воздухе кровать начинает издавать скрип. Проблема легко решается подтяжкой фурнитуры и смазкой мест соединений парафином или воском. Такой уход помогает сохранить не только тишину, но и внешний вид мебели.

Простое техобслуживание

Какая бы кровать ни стояла в спальне, ключ к её долговечности — регулярное внимание. Специалисты советуют раз в полгода проводить "профилактику":

  • проверять все соединения,
  • подтягивать ослабшие винты,
  • обновлять смазку в местах трения,
  • использовать мягкие прокладки для новых деталей,
  • следить за уровнем влажности в комнате.

Такие простые действия займут всего несколько минут, но избавят от скрипа и неприятных сюрпризов ночью.

Итог: тишина своими руками

Выбор между металлом и деревом зависит скорее от вкуса и интерьера, чем от страха скрипа. При правильном уходе любая кровать будет служить долго и оставаться бесшумной. Главное — помнить, что мебель, как и техника, нуждается в регулярном "техобслуживании". Тогда сон останется крепким, а спальня — тихой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Интерьеры в стиле советского ретро снова становятся популярными сегодня в 0:03

Советский шик возвращается: почему молодёжь выбирает ретро в интерьере

Советский ретро-стиль снова в моде. Яркие обои, лампы с абажурами и винтажная техника помогут создать уютную атмосферу прошлого в современной квартире.

Читать полностью » Белый уксус и сода помогают убрать запах плесени с полотенец вчера в 23:12

Чисто не значит свежо: вот почему полотенца начинают вонять после стирки

Почему полотенца начинают пахнуть даже после стирки и как вернуть им свежесть? Простые средства и правила помогут избавиться от запаха навсегда.

Читать полностью » Эксперты: хлорный отбеливатель убивает тараканов, но не уничтожает их гнёзда вчера в 22:46

Брызнуть хлором — и всё? Ошибка, из-за которой тараканы возвращаются

Отбеливатель на основе хлора убивает тараканов при прямом контакте и дезинфицирует помещение, но не уничтожает яйца и гнёзда. Узнайте, как действовать правильно.

Читать полностью » Уксус удаляет запахи и налёт в посудомоечной машине без химии вчера в 21:40

Один стакан этого вещества — и посудомойка снова пахнет свежестью

Простой способ убрать запах из посудомоечной машины: белый уксус не только нейтрализует ароматы, но и продлевает срок службы техники.

Читать полностью » Ароматерапевты: дым лаврового листа снижает стресс и улучшает концентрацию вчера в 20:35

Сжигаешь лист — избавляешься от тревог и плохой энергии: ритуал с огнём из древности

Сжигание лаврового листа — старинный ритуал, который снимает стресс, очищает пространство и помогает сосредоточиться. Просто, безопасно и полезно.

Читать полностью » Мытьё окон: оптимальное время, средства и техника — рекомендации экспертов вчера в 19:08

Жаркое солнце превращает чистку окон в катастрофу: моем окна правильно

Как помыть окна без разводов: правильная погода, верная последовательность действий и главный секрет чистоты, который заменил старые "бабушкины" методы.

Читать полностью » Простые экологичные привычки, которые реально влияют на состояние планеты — советы специалистов вчера в 18:04

Экономия воды и электричества: как беречь планету и свой кошелёк

Экопривычки начинаются дома: как экономить воду и электричество, сортировать мусор и выбирать еду так, чтобы снизить свой углеродный след.

Читать полностью » Как продлить срок службы полов: правила уборки и подходящие средства — советы специалистов вчера в 17:59

Паркет трескается, плитка тускнеет: главные ошибки уборки

Как правильно мыть полы без разводов и вреда для покрытия: простые приёмы, безопасные средства и советы экспертов для идеальной уборки.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Южнокорейское приложение Tmap снизило число аварий на 31 тысячу за три года
Садоводство

Агрономы назвали сроки пересадки лилий: с 20 августа по 15 сентября
Красота и здоровье

Воспаление наружного уха: как избежать осложнений – рекомендации отоларингологов
Наука и технологии

ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения
Авто и мото

Снижение спроса на новые авто в России стимулирует рост продаж машин с пробегом — опрос "Автостата"
Наука и технологии

Древние археи и новые антибиотики: как они могут спасти здоровье человечества
Красота и здоровье

Врач Анастасия Ромашкина предупредила: как кофеин снижает эффективность витамина C — важные советы
Спорт и фитнес

Низкоударные тренировки снижают риск травм и помогают похудеть — Робинсон, физиотерапевт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru