Металл против дерева: неожиданный итог в битве кроватей

Вряд ли кто-то захочет просыпаться от собственной кровати, издающей неприятные звуки при каждом движении. Скрип мебели — не только раздражающий фактор, но и сигнал о том, что конструкция требует внимания. Чаще всего это проблема кроватей, и выбор материала здесь играет важную роль.

Металлическая кровать: выносливая, но требовательная

Металл не боится влажности, не рассыхается и не трескается. Но именно металлические кровати чаще всего начинают скрипеть в местах соединений. Чтобы этого избежать, при сборке стоит использовать тонкую прокладку из фетра или специальную антискрип-ленту.

Дополнительно помогает капля фиксатора резьбы на болтах и винтах. Это убережёт крепления от расшатывания и продлит срок службы конструкции.

Деревянная кровать: тише, но чувствительнее

Дерево изначально ведёт себя тише, чем металл. Но при пересыхании древесины в сухом воздухе кровать начинает издавать скрип. Проблема легко решается подтяжкой фурнитуры и смазкой мест соединений парафином или воском. Такой уход помогает сохранить не только тишину, но и внешний вид мебели.

Простое техобслуживание

Какая бы кровать ни стояла в спальне, ключ к её долговечности — регулярное внимание. Специалисты советуют раз в полгода проводить "профилактику":

проверять все соединения,

подтягивать ослабшие винты,

обновлять смазку в местах трения,

использовать мягкие прокладки для новых деталей,

следить за уровнем влажности в комнате.

Такие простые действия займут всего несколько минут, но избавят от скрипа и неприятных сюрпризов ночью.

Итог: тишина своими руками

Выбор между металлом и деревом зависит скорее от вкуса и интерьера, чем от страха скрипа. При правильном уходе любая кровать будет служить долго и оставаться бесшумной. Главное — помнить, что мебель, как и техника, нуждается в регулярном "техобслуживании". Тогда сон останется крепким, а спальня — тихой.