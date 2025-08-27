Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:53

Кровать, которая разочарует: как не попасть в ловушку

Ошибки при выборе кровати: что важно учитывать

Кровать — не просто предмет мебели, а основа качественного сна. От её конструкции и материалов зависит здоровье спины и настроение по утрам. Но именно при покупке кровати чаще всего совершают ошибки, которые приводят к дискомфорту.

Ошибка №1. Игнорирование размеров комнаты

Часто покупатели выбирают кровать, ориентируясь только на её ширину. В итоге оказывается, что тумбочки не помещаются, а доступ к шкафу перекрыт. Перед покупкой важно тщательно измерить комнату и нарисовать схему расстановки мебели.

Ошибка №2. Неподходящая высота основания

Слишком низкая кровать неудобна для людей старшего возраста, а чрезмерно высокая может мешать комфортному сну. Оптимальная высота — та, при которой вы легко садитесь и встаёте, не напрягая колени.

Ошибка №3. Игнорирование системы хранения

В маленьких квартирах кровать без ящиков или подъёмного механизма быстро превращается в роскошь. Выбирая модель, стоит заранее подумать, где хранить постельное бельё, сезонную одежду или чемоданы.

Ошибка №4. Некачественная фурнитура и сборка

Даже дорогая кровать может скрипеть, если соединения выполнены плохо. При покупке стоит обратить внимание на фурнитуру: металл должен быть прочным, а крепления — надёжными. Скрип — сигнал того, что конструкция собрана с ошибками или материалы не выдерживают нагрузку.

Ошибка №5. Неправильный выбор материала

Деревянные кровати выглядят солидно, но могут со временем рассыхаться. Металлические прочны, но при плохой сборке начинают скрипеть. Важно учитывать не только внешний вид, но и практические свойства материала.

Как выбирать правильно

Чтобы не ошибиться при покупке кровати, полезно следовать простым рекомендациям:

  • замеряйте размеры комнаты заранее,
  • учитывайте высоту основания,
  • выбирайте модели с продуманным хранением,
  • проверяйте качество креплений и фурнитуры,
  • обращайте внимание на материалы.

Осознанный выбор — крепкий сон

Кровать покупается на годы, и торопиться здесь не стоит. Правильный выбор избавит от дискомфорта, подарит здоровый сон и сделает спальню действительно уютной.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru