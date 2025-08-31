Тайна крепкого сна: какое основание лучше держит матрас

Основание кровати — это "фундамент" для матраса. Даже самый дорогой матрас не сможет обеспечить комфорт, если лежит на неподходящей основе. От её конструкции зависит срок службы и качество сна.

Основные виды оснований

Реечное основание (ламели)

Самый распространённый вариант. Гибкие деревянные рейки равномерно распределяют нагрузку и позволяют матрасу "дышать" благодаря зазорам. Подходит для большинства современных моделей. Минус — может скрипеть при износе или неправильной сборке.

Металлические балки

Прочное решение для тяжёлых матрасов. Основание из стальных балок выдерживает большие нагрузки и служит десятилетиями. Но жёсткость здесь максимальная, поэтому мягкие матрасы могут прослужить меньше.

Сплошное основание (щит)

Плоская панель из дерева или ДСП. Даёт жёсткую поддержку, но лишает матрас вентиляции. Подходит для ортопедических матрасов с высокой степенью жёсткости, но при постоянном использовании может сокращать срок службы наполнителей.

Подъёмные основания

Становятся всё популярнее благодаря дополнительному пространству для хранения. Конструкция обычно включает металлическую раму и газовые лифты.