Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка спит
Девушка спит
© freepik.com by cookie_studio is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:28

Тайна крепкого сна: какое основание лучше держит матрас

Обзор оснований для кровати: рейки, балки и другие виды

Основание кровати — это "фундамент" для матраса. Даже самый дорогой матрас не сможет обеспечить комфорт, если лежит на неподходящей основе. От её конструкции зависит срок службы и качество сна.

Основные виды оснований

Реечное основание (ламели)
Самый распространённый вариант. Гибкие деревянные рейки равномерно распределяют нагрузку и позволяют матрасу "дышать" благодаря зазорам. Подходит для большинства современных моделей. Минус — может скрипеть при износе или неправильной сборке.

Металлические балки

Прочное решение для тяжёлых матрасов. Основание из стальных балок выдерживает большие нагрузки и служит десятилетиями. Но жёсткость здесь максимальная, поэтому мягкие матрасы могут прослужить меньше.

Сплошное основание (щит)

Плоская панель из дерева или ДСП. Даёт жёсткую поддержку, но лишает матрас вентиляции. Подходит для ортопедических матрасов с высокой степенью жёсткости, но при постоянном использовании может сокращать срок службы наполнителей.

Подъёмные основания
Становятся всё популярнее благодаря дополнительному пространству для хранения. Конструкция обычно включает металлическую раму и газовые лифты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зачем пылесосить шторы от пыли перед стиркой в машинке сегодня в 5:03

Зачем шторы пылесосят перед стиркой: простая привычка спасает шторы от серости

Перед стиркой шторы нужно пропылесосить. Это уменьшает нагрузку на ткань и машинку, помогает убрать пыль и сделать стирку эффективнее.

Читать полностью » Борьба с пожелтевшими пластиковыми поверхностями: перекись водорода, димексид и другие средства сегодня в 4:11

Как удалить желтые пятна с пластика с помощью простых домашних средств

Узнайте, как с помощью доступных средств, таких как уксус, сода и перекись водорода, избавиться от желтого налета на пластиковых изделиях и вернуть им белизну.

Читать полностью » Простые способы очистки полотенец от жира и запахов: замачивание и правильная стирка сегодня в 3:37

Легкий способ избавить полотенца от запаха и вернуть их мягкость

Узнайте, как вернуть свежесть и мягкость кухонным полотенцам с помощью простых и доступных домашних средств, избавляясь от загрязнений и запахов.

Читать полностью » Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства сегодня в 2:33

Пылесос не справляется? Проблема может быть не в моторе, а в этих деталях

Узнайте, как продлить срок службы пылесоса и вернуть ему мощность с помощью простых хитростей: чистка фильтров, шланга и ухода за мотором.

Читать полностью » Как избежать ошибок при осеннем декоре: советы по созданию уютной атмосферы сегодня в 1:29

5 правил, как сделать осенний декор элегантным и стильным

Чтобы осенний декор не стал перегрузкой для интерьера, избегайте ошибок с яркими цветами, банальными постерами и лишними украшениями.

Читать полностью » Лайфхаки по организации пространства в квартире от эксперта по внутренней отделке сегодня в 0:25

Перепланировка, которая превращает квартиру в лабиринт: как исправить ошибки

Узнайте, какие ошибки в планировке квартиры часто делают хозяева и как можно улучшить пространство, чтобы оно стало функциональнее и удобнее.

Читать полностью » Экологичный способ улучшить швабру и сделать уборку безопасной для детей и животных вчера в 23:11

Надоело, что швабра царапает пол? Вот как превратить её в идеальный инструмент для уборки

Узнайте, как с помощью простого трюка сделать вашу швабру более эффективной, улучшить уборку и продлить срок службы инструмента.

Читать полностью » Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности вчера в 22:21

Забыли про уксус? Напрасно — это простое средство для уборки делает чудеса

Уксус — это недорогой, но мощный помощник в уборке, который поможет сделать дом чистым, блестящим и свежим. Откройте секреты его использования для идеальной гигиеничности.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как тренироваться по программе Navy SEAL для развития выносливости и силы
Питомцы

Собаки боятся пьяных людей из-за изменения поведения хозяев и запаха алкоголя
Авто и мото

Как удалить битум с кузова автомобиля без повреждения краски
Туризм

Петербург без толп: осенние маршруты по городу
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: как фрукты и овощи помогают восстановить энергию после бессонной ночи
Еда

Рецепт запеченных кабачков с помидорами и сыром
Еда

Рецепт жареных баклажанов с чесноком
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо назвала степпер эффективной кардиотренировкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru