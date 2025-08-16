Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение планка
Упражнение планка
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Как кровать превращается в полноценный спортзал за 20 минут

Полный комплекс упражнений в постели от персональных тренеров из США

Бывает ли у вас утро, когда даже мысль о том, чтобы подняться с постели и надеть кроссовки для тренировки, кажется невозможной? Хорошая новость: вы можете получить полноценную нагрузку на всё тело, даже не вставая с кровати. Да-да, тренировка в постели — не миф, а реальный способ взбодриться и укрепить мышцы.

Такой формат особенно полезен в прохладные дни или тогда, когда вы хотите совместить комфорт и физическую активность. Мягкий матрас создаёт нестабильную поверхность, что заставляет мышцы работать интенсивнее — например, при планке в кровати активизируются и крупные, и мелкие стабилизирующие мышцы.

Почему стоит попробовать

  • Комплексная нагрузка — в работу включаются все основные группы мышц.
  • Укрепление кора — любое упражнение потребует стабилизации корпуса.
  • Доступность — не нужны тренажёры и лишние перемещения.

Важно: если вы ограничены в движении по медицинским показаниям, перед началом обязательно проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом.

Как построить тренировку

Выберите уровень нагрузки:

  • Новичок — 40 сек. работы, 20 сек. отдыха.
  • Средний — 45 сек. работы, 15 сек. отдыха.
  • Продвинутый — 50 сек. работы, 10 сек. отдыха.

Выполняйте все упражнения по кругу, 4 раунда, с минутным отдыхом между ними.

1. Планка

Лягте лицом вниз, локти под плечами, носки в матрас. Поднимите корпус в прямую линию, держите 40-50 секунд. Можно усложнить, раскачивая бёдра в стороны.

2. Мост с маршировкой ног

Лягте на спину, согните ноги. Поднимите таз, сжимая ягодицы, затем поочерёдно подтягивайте колени к груди. Упрощённый вариант — обычный ягодичный мост.

3. Разгибание спины

Лягте на живот, руки согнуты под углом 90°. Поднимите руки и ноги одновременно, напрягая поясницу, затем опуститесь.

4. Отжимания от кровати на трицепс

Сядьте на край, руки позади, пальцы вперёд. Перенесите вес, сгибая локти, затем вернитесь в исходное положение.

5. "Птица-собака"

Встаньте на четвереньки, вытяните правую руку и левую ногу, затем смените стороны. Для усложнения задерживайтесь в верхней точке.

Интересный факт

Исследования показывают, что нестабильная поверхность (как матрас) повышает мышечную активность на 20-30% по сравнению с твёрдой опорой. Это делает тренировку более эффективной даже при меньшей продолжительности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

CrossFit посвятил Hero-тренировку памяти сержанта-майора Джерри Паттона сегодня в 3:15

Гребля всего 2000 метров, а эффект как от марафона — секрет этой CrossFit-гонки ошарашил новичков

CrossFit Hero-тренировка в честь сержанта-майора Джерри Паттона: как выполнить, избежать ошибок и сохранить силы для финального рывка.

Читать полностью » Зак Рэй объяснил, почему hip hinge эффективнее приседаний для защиты коленей сегодня в 3:10

Упражнение, которое не видно в зале, но чувствуется в каждом шаге

Правильный hip hinge — секрет здоровой спины и сильных ног. Узнайте, как избежать ошибок и улучшить форму, добавив силу и выносливость.

Читать полностью » Cleveland Clinic назвала безопасные упражнения при боли от седалищного нерва сегодня в 2:50

Обычные упражнения, после которых боль не отпускает неделями

Боль в пояснице и ноге после тренировки? Это может быть ишиас. Разбираем, какие упражнения помогут, а какие навредят вашему позвоночнику.

Читать полностью » Комплекс кроссфита 21-15-9 с подъёмами гантели и подтягиваниями киппингом сегодня в 2:17

Гантель в одной руке — и за 15 минут прорабатываются сразу несколько групп мышц

Интенсивная тренировка 21-15-9 с акцентом на механику киппинга поможет развить силу, координацию и освоить ключевой гимнастический навык.

Читать полностью » Причины головокружения и тошноты после тренировки названы врачами сегодня в 2:10

Симптом, из-за которого спорт перестаёт быть полезным

Почему после тренировки кружится голова и появляется тошнота? 6 частых причин, о которых стоит знать каждому, кто заботится о здоровье.

Читать полностью » Джессика Маццуко назвала тренажёры для эффективной тренировки мышц кора сегодня в 1:50

Пресс под угрозой: ошибка на тренажёре, которая сводит результаты к нулю

Как прокачать пресс быстрее? Тренажёры зала помогают не только укрепить мышцы кора, но и сжечь жир, открывая путь к рельефному животу.

Читать полностью » Тренировка с рывками, челночным бегом и бёрпи: схема и варианты нагрузки сегодня в 1:23

Программа с штангой и бёрпи, после которой мышцы горят ещё сутки

Три скоростных интервала, минимум отдыха и максимум отдачи — тренировка, которая проверит ваши силы и выносливость до предела.

Читать полностью » Диетолог Кайли Ван Хорн назвала продукты для питания легкоатлетов на соревнованиях сегодня в 1:10

Секрет перекусов, которые помогают выиграть даже на изнурительном забеге

Как питаться в день соревнований по лёгкой атлетике, чтобы сохранить энергию, избежать тяжести в желудке и показать лучший результат?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные из международной группы нашли в "мусорной" ДНК механизмы управления генами
Дом

Простой способ уборки потолка с телескопической шваброй
Еда

Салат с курицей и овощами: рецепт от шеф-повара ресторана
Туризм

Где проходят винные туры на Черноморском побережье
Спорт и фитнес

Барбара Джиссер: тренировки помогают замедлить прогрессирование рассеянного склероза
Садоводство

Специалисты назвали состав удобрения для орхидей из никотиновой кислоты и глицина
Наука и технологии

Флорентийский университет сообщил о древней модификации черепа в пещере Арена-Кандид
Авто и мото

Россия и Киргизия обсуждают запуск сборки российских автомобилей на киргизских заводах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru