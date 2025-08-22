Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:56

Спальня в стиле отеля: заправка кровати, от которой не хочется вставать

Приёмы оформления кровати в интерьере спальни — рекомендации эксперта

Кровать в спальне — как центр композиции: если она выглядит безупречно, вся комната воспринимается уютной и стильной. Но эффект "из глянцевого журнала" достигается не количеством подушек, а продуманными деталями. Дизайнер Алина Князева делится профессиональными приёмами.

С чего начать: матрас, кровать и высота

Заправленная кровать начинается ещё на этапе покупки… матраса.

"Никогда не покупайте кровать до матраса. Часто оказывается, что реальный размер ложа меньше, чем заявленный — часть уходит на царгу", — предупреждает дизайнер.

Правильная последовательность:

  • Сначала — матрас подходящего размера и жёсткости.
  • Потом — кровать под него.

Обратите внимание и на высоту кровати:

  • Высокие (от 60 см) добавляют солидности, подходят классике и дают дополнительное место для хранения.
  • Низкие (30-40 см) визуально облегчают пространство — отличный выбор для минимализма, скандинавского и японского стилей.

Лайфхак: поставьте у изножья скамейку или пуф — это удобно и стильно.

Покрывало и плед: не просто "накиньте"

Покрывало занимает большую часть визуального поля спальни, поэтому важно выбрать его с умом.

  • Слишком тёмное делает кровать мрачной.
  • Слишком светлое — быстро пачкается и выглядит стерильно.
  • Оптимально: геометрия, текстура, цвет в тон отделке и шторам.

Если царга кровати красивая — не закрывайте её полностью. Пропустите покрывало между обивкой и матрасом, чтобы оно "проваливалось" в зазор — это избавит от необходимости подгибать края.

Плед поверх покрывала — приём, добавляющий уюта. Варианты укладки:

  • Поперёк изножья (классика),
  • Небрежно на угол (легкий бохо),
  • Ромбом (структурность),
  • Под матрас с одной стороны (эффект "кокона").

Подушки: от симметрии до хаоса

Подушки — финальный штрих. Их можно комбинировать по размеру, форме и фактуре.

Популярные стили:

  • Классика: спальные + большие квадратные + средние + маленькая акцентная.
  • Асимметрия: большая сбоку + малыши в другой стороне.
  • Ленивый угол: вся "подушечная куча" смещена в угол.
  • Минимализм: две одинаковые подушки и валик по центру.
  • Творческий хаос: разные по размеру и форме — идеально для бохо.

"Подушек много не бывает. Главное — куда их убирать ночью. Большая корзина рядом с кроватью решает проблему", — делится Алина Князева.

Цвета и фактуры: сочетание с настроением

Одна из частых ошибок — слишком много разных текстур. Правило простое: не более 3-4 в одной композиции.

Сочетайте:

  • Грубый лён + мягкий кашемир,
  • Сатин + матовый хлопок,
  • Хлопок в рубчик + велюр,
  • Мех + вышивка.

Если текстиль однотонный — играйте на фактуре. Если фактура гладкая — добавьте принт.

Удачные пары:

  • Скандинавский стиль: лён + вязаный плед + хлопок в рубчик
  • Бохо: кисточки, мех, цветные вышивки
  • Минимализм: гладкий сатин, шёлк, однотон
  • Классика: жаккард, шерсть, блестящий акцент
  • Прованс: ситец, кружево, пастельные тона

Маленькие хитрости

Кружевной подзор сделает кровать романтичной и скроет ящики.
Двусторонние подушки и покрывала — лёгкий способ менять настроение без затрат.

Сезонный подход:

  • Лето: лён, хлопок, бамбук, светлые цвета.
  • Зима: фланель, велюр, мех — тепло и уютно.
  • Декор: саше с лавандой, ваза с сухоцветами, книга на прикроватной тумбе — мелочи, которые задают атмосферу.

Итог

Заправленная кровать — это не просто убранная постель. Это часть интерьера и отражение вашего вкуса. Подходите к ней как к арт-объекту: с вниманием к цвету, фактуре, деталям. И вы удивитесь, как сильно изменится вся спальня.

