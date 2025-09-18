Один шанс из сотни: как проходит отбор будущих бортпроводников в авиакомпаниях

Работа стюардессы ассоциируется с путешествиями и романтикой неба. Но за красивой формой и улыбками скрывается строгий отбор, многомесячное обучение и высокая ответственность. Чтобы стать бортпроводником, кандидаты проходят несколько серьёзных этапов.

Основные требования

Авиакомпании предъявляют к кандидатам ряд обязательных условий. Обычно это возраст от 18-21 года, рост и вес в определённых пределах, умение плавать и хорошее здоровье. Знание английского языка — обязательное требование, а владение дополнительными языками становится преимуществом.

Медицинская комиссия

Здоровье кандидата тщательно проверяется: зрение, слух, сердечно-сосудистая система, отсутствие хронических заболеваний. Профессия требует выносливости и стрессоустойчивости, ведь работа связана с частыми перелётами и ночными сменами.

Процесс отбора

Отбор проходит в несколько этапов:

подача анкеты и собеседование;

тестирование на знание языков и психологическую устойчивость;

групповые задания, где проверяются коммуникабельность и умение работать в команде.

Конкурс на место высок: иногда претендует до сотни человек на одну вакансию.

Обучение и тренировки

После отбора кандидатов ждёт обучение в учебном центре авиакомпании. Программа длится от 2 до 6 месяцев и включает:

основы авиационной безопасности;

правила обслуживания пассажиров;

медицинскую подготовку и оказание первой помощи;

тренировки по эвакуации, тушению пожара, работе с оборудованием.

Завершается обучение экзаменами, после которых кандидаты получают сертификат и допускаются к полётам.

Работа в авиакомпании

Даже после начала карьеры стюардессы продолжают учиться: регулярные проверки знаний, тренировки и курсы повышения квалификации обязательны для всей профессии.

Стать стюардессой — это не только красивая форма и возможность увидеть мир. Это серьёзная работа, которая требует здоровья, дисциплины и высокого уровня подготовки. Только те, кто выдерживает все этапы отбора и обучения, получают право называться бортпроводниками.