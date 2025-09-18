Один шанс из сотни: как проходит отбор будущих бортпроводников в авиакомпаниях
Работа стюардессы ассоциируется с путешествиями и романтикой неба. Но за красивой формой и улыбками скрывается строгий отбор, многомесячное обучение и высокая ответственность. Чтобы стать бортпроводником, кандидаты проходят несколько серьёзных этапов.
Основные требования
Авиакомпании предъявляют к кандидатам ряд обязательных условий. Обычно это возраст от 18-21 года, рост и вес в определённых пределах, умение плавать и хорошее здоровье. Знание английского языка — обязательное требование, а владение дополнительными языками становится преимуществом.
Медицинская комиссия
Здоровье кандидата тщательно проверяется: зрение, слух, сердечно-сосудистая система, отсутствие хронических заболеваний. Профессия требует выносливости и стрессоустойчивости, ведь работа связана с частыми перелётами и ночными сменами.
Процесс отбора
Отбор проходит в несколько этапов:
- подача анкеты и собеседование;
- тестирование на знание языков и психологическую устойчивость;
- групповые задания, где проверяются коммуникабельность и умение работать в команде.
Конкурс на место высок: иногда претендует до сотни человек на одну вакансию.
Обучение и тренировки
После отбора кандидатов ждёт обучение в учебном центре авиакомпании. Программа длится от 2 до 6 месяцев и включает:
- основы авиационной безопасности;
- правила обслуживания пассажиров;
- медицинскую подготовку и оказание первой помощи;
- тренировки по эвакуации, тушению пожара, работе с оборудованием.
Завершается обучение экзаменами, после которых кандидаты получают сертификат и допускаются к полётам.
Работа в авиакомпании
Даже после начала карьеры стюардессы продолжают учиться: регулярные проверки знаний, тренировки и курсы повышения квалификации обязательны для всей профессии.
Стать стюардессой — это не только красивая форма и возможность увидеть мир. Это серьёзная работа, которая требует здоровья, дисциплины и высокого уровня подготовки. Только те, кто выдерживает все этапы отбора и обучения, получают право называться бортпроводниками.
