Мама не в списке контактов: почему Бруклин Бекхэм вычеркнул Викторию из своей жизни

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории, весной этого года полностью прекратил общение с семьей. Как стало известно, он и его жена Никола Пельтц не стремятся восстанавливать отношения с родителями Бруклина. Источники утверждают, что сейчас он сосредоточен на жизни с супругой и не хочет отвлекаться на семейные конфликты.

"Они вместе построили свой собственный мир и очень им довольны, — заявил источник Page Six. — Они хотят, чтобы все шло своим чередом, а не пытаются исправить то, что все еще вызывает напряжение".

Инсайдер также отметил, что напряжение между Дэвидом и Викторией и их первенцем сохраняется.

"Отношения по-прежнему напряженные", — добавил инсайдер.

В мае Никола и Бруклин усилили слухи о конфликте с родителями, отказавшись присутствовать на 50-летнем юбилее футболиста. Тогда появились домыслы, что Бруклин конфликтует с братом Ромео из-за его отношений с Ким Тернбулл. По слухам, у старшего из братьев Бекхэмов был краткосрочный роман с Ким до встречи с Пельтц в 2019 году. В июне сама Ким опровергла эти сведения в своём блоге.

