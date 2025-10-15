Тюмень на гребне роста: мастера ногтевого сервиса теперь зарабатывают от 100 тыс. рублей

В Тюмени зарплаты бьюти-специалистов увеличились на 29%. Наибольший рост наблюдается среди мастеров ногтевого сервиса — им теперь предлагают зарабатывать в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Это стало известно благодаря исследованию, проведенному аналитиками сервиса "Авито Работа" в сотрудничестве с сетью "Улыбка радуги".

Рост зарплат на рынке труда

Средняя предлагаемая зарплата специалистов в Тюменской области на данный момент составляет 85 013 рублей в месяц, что на 29% больше, чем в прошлом году. Однако наиболее заметным стал рост доходов мастеров ногтевого сервиса. Работодатели предлагают им в среднем 100 000 рублей, что на 46% выше, чем годом ранее.

Доходы парикмахеров тоже увеличились

Не отстали и парикмахеры — их средняя зарплата выросла на 12%, достигнув 71 тысячи рублей в месяц. Стоит отметить, что зарплата бьюти-мастеров зависит от множества факторов, включая количество клиентов и чаевые.