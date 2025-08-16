Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:20

"Последний гвоздь в гроб стандартов красоты": за что осудили Ким Кардашьян

Пользователи раскритиковали бандаж для лица Ким Кардашьян из-за отсутствия инноваций

Неужели можно удивить публику новым способом "подтянуть" лицо? Ким Кардашьян решила попробовать — и, похоже, натолкнулась на волну негодования.

Новый продукт Skims

В конце июля звезда представила очередную новинку своего бренда Skims — утягивающий бандаж для лица Seamless Sculpt стоимостью 48 долларов. По задумке он должен корректировать овал, подчеркивать линию подбородка и давать поддержку челюсти. Сама Ким назвала девайс "корректирующим бельем для лица, необходимым для ежедневного использования". Она даже посоветовала носить его во сне, хотя пользователи интернета уже сомневаются в удобстве такого метода.

"Мне страшно, что можно задохнуться", — делятся они в комментариях.

Почему публика не оценила

Основная претензия — отсутствие инноваций. Подобные решения придуманы задолго до Skims: южнокорейские производители давно выпускают гидрогелевые маски для области шеи и подбородка, а в сети полно видеоуроков по ночному уходу за лицом. По сути, новинка Кардашьян не предлагает ничего принципиально нового.

Еще один повод для критики — подача продукта. Рекламные кампании Skims показывают модели в фирменном белье бренда, дополненном бандажом для лица. Выглядит стильно, но недвусмысленно намекает: покупателю стоит приобрести полный комплект. В результате "недорогой" девайс превращается в часть дорогого набора, что вызывает раздражение.

Реакция общества

Пожалуй, самая острая претензия связана даже не с самим бандажом, а с символическим смыслом его появления.

"Это последний гвоздь в крышку гроба нереалистичных стандартов красоты", — пишут в соцсетях, обвиняя Ким и всю семью Кардашьян-Дженнер в том, что они продолжают транслировать недостижимый образ "идеального лица и тела".

