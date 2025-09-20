Валлетта стала первой, но именно Монако прячет главный сюрприз рейтинга
Прогуливаясь по побережью Ривьеры, можно заметить десятки пристаней, где швартуются роскошные яхты. Но среди них есть гавани, которые признаны по-настоящему выдающимися. Недавнее исследование компании AllClear Travel, специализирующейся на страховании круизных путешествий, поставило цель определить самые красивые порты на планете. Эксперты собрали фотографии 33 популярных локаций и пригласили около ста участников, чтобы протестировать их реакцию. Использовалась технология отслеживания движения глаз: учитывалось, сколько времени человек смотрит на изображение и как быстро сосредотачивается на нём. Эти параметры легли в основу финального рейтинга.
Лидером списка стала Мальта и её столица Валлетта, набравшая 100 из 100 возможных баллов. Второе место досталось аргентинской Ушуайе (86 баллов), а третье — итальянскому Палермо (83). Франция в топ-20 не представлена, но своё место заняло Монако: порт Эркюль оказался на 19-й позиции с результатом 66 баллов.
Сравнение лидеров рейтинга
|Место
|Страна
|Порт / Город
|Баллы (из 100)
|1
|Мальта
|Валлетта
|100
|2
|Аргентина
|Ушуайя
|86
|3
|Италия
|Палермо
|83
|19
|Монако
|Порт Эркюль
|66
|20
|Сен-Мартен
|Филипсбург
|65
Монакский порт выделяется не только красотой. Он расположен у подножия знаменитой княжеской скалы, в центре старого квартала Ла-Кондамина. Это одно из немногих глубоководных мест на Лазурном берегу, что делает его привлекательным как для прогулочных катеров, так и для больших яхт.
Как создавался порт Эркюль
История гавани уходит в античность, когда здесь останавливались греческие и римские суда. В XX веке порт сильно перестроили: добавили два новых причала, но система оказалась неэффективной. В 1970-е годы власти заказали масштабные исследования, результатом которых стал уникальный проект — полуплавучая дамба длиной 352 метра и весом 160 тысяч тонн. Сооружение изготовили в Испании и в 2002 году отбуксировали в княжество. Позднее был построен дополнительный контрпричал длиной 145 метров, где разместились яхт-клубы. В 2005–2011 годах обновили и набережную Луи II. Сегодня порт принимает до 760 судов, а во время Гран-при Формулы-1 превращается в часть гоночной трассы.
Советы шаг за шагом: как насладиться портами Ривьеры
-
Начните прогулку с набережной Луи II — здесь открываются лучшие виды на яхты и скалу.
-
Загляните в яхт-клуб, где часто проходят выставки и мероприятия.
-
Планируйте поездку на период Гран-при: порт превращается в арену, где спорт и морской антураж сливаются воедино.
-
Для романтического вечера выбирайте рестораны на причале — в меню свежие морепродукты и вина Лазурного берега.
-
Если путешествуете на яхте, уточняйте места заранее: в сезон стоянка в Эркюле особенно востребована.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать место для яхты в последний момент.
Последствие: высокий риск остаться без стоянки.
Альтернатива: использовать сервисы онлайн-бронирования типа Portbooker.
-
Ошибка: игнорировать экскурсии по старой части Монако.
Последствие: упущенные виды и культурные открытия.
Альтернатива: заказать тур через GetYourGuide или Viator.
-
Ошибка: приезжать в порт в день гонок без билетов.
Последствие: ограниченный доступ, толпы туристов.
Альтернатива: бронировать места за несколько месяцев до мероприятия.
А что если…
А что если представить, что порт Эркюль не был бы перестроен в 1970-х? Он остался бы обычной гаванью и вряд ли смог бы принимать такие масштабы судов. Без плавучей дамбы и современной инфраструктуры Монако не имело бы такого статуса в мире яхтинга и международных событий.
Плюсы и минусы порта Эркюль
|Плюсы
|Минусы
|Глубоководная гавань
|Высокие цены на стоянку
|Центр города, рядом с достопримечательностями
|Переполненность в сезон
|Современная инфраструктура
|Ограниченный доступ во время гонок
|Возможность принять до 760 судов
|Сложности с бронированием
|Историческая атмосфера
|Дорогие рестораны
FAQ
Как выбрать лучший порт для остановки на Лазурном берегу?
Если важна инфраструктура и престиж, стоит выбрать Эркюль в Монако. Для спокойного отдыха подойдут порты Ниццы или Канн.
Сколько стоит стоянка в порту Эркюль?
Стоимость зависит от размера яхты и сезона. Для малых катеров — от 60 евро в день, для мегаяхт цены могут достигать тысяч евро.
Что лучше: Валлетта или Монако?
Валлетта впечатляет историческими видами и средиземноморской атмосферой. Монако — сочетание роскоши, спорта и современного сервиса. Всё зависит от целей путешествия.
Мифы и правда
-
Миф: порт Эркюль доступен только для миллиардеров.
Правда: здесь найдутся места и для небольших катеров, хотя цены выше среднего.
-
Миф: в порту делать нечего, кроме как смотреть на яхты.
Правда: район Ла-Кондамина полон ресторанов, музеев и прогулочных маршрутов.
-
Миф: порт используется только летом.
Правда: он работает круглый год и принимает суда даже зимой.
3 интересных факта
-
Плавучая дамба, установленная в 2002 году, стала первой подобной конструкцией в Средиземном море.
-
Порт Эркюль занимает территорию в 16 гектаров в самом центре Монако.
-
Во время Гран-при Формулы-1 здесь строят временные трибуны, которые превращают гавань в амфитеатр.
Исторический контекст
-
Античность: порт использовался греками и римлянами как торговая гавань.
-
XX век: реконструкция и добавление причалов.
-
1970-е: проектирование плавучей дамбы.
-
2002: установка гигантской дамбы.
-
2011: завершение работ на набережной Луи II.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru