Валлетта стала первой, но именно Монако прячет главный сюрприз рейтинга

Прогуливаясь по побережью Ривьеры, можно заметить десятки пристаней, где швартуются роскошные яхты. Но среди них есть гавани, которые признаны по-настоящему выдающимися. Недавнее исследование компании AllClear Travel, специализирующейся на страховании круизных путешествий, поставило цель определить самые красивые порты на планете. Эксперты собрали фотографии 33 популярных локаций и пригласили около ста участников, чтобы протестировать их реакцию. Использовалась технология отслеживания движения глаз: учитывалось, сколько времени человек смотрит на изображение и как быстро сосредотачивается на нём. Эти параметры легли в основу финального рейтинга.

Лидером списка стала Мальта и её столица Валлетта, набравшая 100 из 100 возможных баллов. Второе место досталось аргентинской Ушуайе (86 баллов), а третье — итальянскому Палермо (83). Франция в топ-20 не представлена, но своё место заняло Монако: порт Эркюль оказался на 19-й позиции с результатом 66 баллов.

Сравнение лидеров рейтинга

Место Страна Порт / Город Баллы (из 100) 1 Мальта Валлетта 100 2 Аргентина Ушуайя 86 3 Италия Палермо 83 19 Монако Порт Эркюль 66 20 Сен-Мартен Филипсбург 65

Монакский порт выделяется не только красотой. Он расположен у подножия знаменитой княжеской скалы, в центре старого квартала Ла-Кондамина. Это одно из немногих глубоководных мест на Лазурном берегу, что делает его привлекательным как для прогулочных катеров, так и для больших яхт.

Как создавался порт Эркюль

История гавани уходит в античность, когда здесь останавливались греческие и римские суда. В XX веке порт сильно перестроили: добавили два новых причала, но система оказалась неэффективной. В 1970-е годы власти заказали масштабные исследования, результатом которых стал уникальный проект — полуплавучая дамба длиной 352 метра и весом 160 тысяч тонн. Сооружение изготовили в Испании и в 2002 году отбуксировали в княжество. Позднее был построен дополнительный контрпричал длиной 145 метров, где разместились яхт-клубы. В 2005–2011 годах обновили и набережную Луи II. Сегодня порт принимает до 760 судов, а во время Гран-при Формулы-1 превращается в часть гоночной трассы.

Советы шаг за шагом: как насладиться портами Ривьеры

Начните прогулку с набережной Луи II — здесь открываются лучшие виды на яхты и скалу. Загляните в яхт-клуб, где часто проходят выставки и мероприятия. Планируйте поездку на период Гран-при: порт превращается в арену, где спорт и морской антураж сливаются воедино. Для романтического вечера выбирайте рестораны на причале — в меню свежие морепродукты и вина Лазурного берега. Если путешествуете на яхте, уточняйте места заранее: в сезон стоянка в Эркюле особенно востребована.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать место для яхты в последний момент.

Последствие: высокий риск остаться без стоянки.

Альтернатива: использовать сервисы онлайн-бронирования типа Portbooker.

Ошибка: игнорировать экскурсии по старой части Монако.

Последствие: упущенные виды и культурные открытия.

Альтернатива: заказать тур через GetYourGuide или Viator.

Ошибка: приезжать в порт в день гонок без билетов.

Последствие: ограниченный доступ, толпы туристов.

Альтернатива: бронировать места за несколько месяцев до мероприятия.

А что если…

А что если представить, что порт Эркюль не был бы перестроен в 1970-х? Он остался бы обычной гаванью и вряд ли смог бы принимать такие масштабы судов. Без плавучей дамбы и современной инфраструктуры Монако не имело бы такого статуса в мире яхтинга и международных событий.

Плюсы и минусы порта Эркюль

Плюсы Минусы Глубоководная гавань Высокие цены на стоянку Центр города, рядом с достопримечательностями Переполненность в сезон Современная инфраструктура Ограниченный доступ во время гонок Возможность принять до 760 судов Сложности с бронированием Историческая атмосфера Дорогие рестораны

FAQ

Как выбрать лучший порт для остановки на Лазурном берегу?

Если важна инфраструктура и престиж, стоит выбрать Эркюль в Монако. Для спокойного отдыха подойдут порты Ниццы или Канн.

Сколько стоит стоянка в порту Эркюль?

Стоимость зависит от размера яхты и сезона. Для малых катеров — от 60 евро в день, для мегаяхт цены могут достигать тысяч евро.

Что лучше: Валлетта или Монако?

Валлетта впечатляет историческими видами и средиземноморской атмосферой. Монако — сочетание роскоши, спорта и современного сервиса. Всё зависит от целей путешествия.

Мифы и правда

Миф: порт Эркюль доступен только для миллиардеров.

Правда: здесь найдутся места и для небольших катеров, хотя цены выше среднего.

Миф: в порту делать нечего, кроме как смотреть на яхты.

Правда: район Ла-Кондамина полон ресторанов, музеев и прогулочных маршрутов.

Миф: порт используется только летом.

Правда: он работает круглый год и принимает суда даже зимой.

3 интересных факта

Плавучая дамба, установленная в 2002 году, стала первой подобной конструкцией в Средиземном море. Порт Эркюль занимает территорию в 16 гектаров в самом центре Монако. Во время Гран-при Формулы-1 здесь строят временные трибуны, которые превращают гавань в амфитеатр.

Исторический контекст