Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сен-Сюлиак
Сен-Сюлиак
© commons.wikimedia.org by Ewan ar Born is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:20

Эта деревня признана самой красивой во Франции — но дело не только в фасадах

Французская ассоциация назвала Сен-Сюлиак самой красивой деревней страны

В сердце Бретани есть место, где каждый камень хранит историю, а каждая улочка будто шепчет сказку. Это Сен-Сюлиак — деревня, недавно признанная "самой красивой во Франции". Но за её тихими переулками скрывается куда больше, чем просто открытки для туристов.

История, начавшаяся с монаха

Свою историю Сен-Сюлиак ведёт с VI века, когда валлийский монах выбрал эти берега для уединённой жизни. Спустя столетия деревня превратилась в оживлённый порт. Отсюда рыбаки отправлялись к далёким берегам Ньюфаундленда на промысел трески.

Следы морского прошлого до сих пор заметны: старые сети висят на фасадах домов, а массивные каменные постройки словно рассказывают о силе и стойкости тех, кто жил здесь веками.

Улицы, похожие на страницы альбома

Главное очарование Сен-Сюлиака — в его переулках, "руэттах". Эти узкие мощёные дорожки петляют между домами, то взбираясь на холм, то резко уходя вниз. На каждом шагу ждёт маленькое открытие: старый якорь у стены, резная дверь, пышные гортензии, спускающиеся каскадом по граниту.

Иногда взгляд неожиданно цепляет бельё, развевающееся между двух домов. Всё просто, но удивительно живо.

Природа, от которой захватывает дух

Поднявшись на холм Мон-Гарро (73 м), можно увидеть деревню целиком: берег реки Ранс, изгибы лимана и вдалеке — башни Сен-Мало.

Эти виды меняются каждый день. Одни из самых сильных приливов в Европе делают пейзаж живым: краски и линии здесь никогда не одинаковы. Среди природных памятников — старые приливные мельницы, когда-то вращавшие жернова силой воды.

Чем заняться в Сен-Сюлиаке

В этом месте главное удовольствие — простота.

  • прогулка по прибрежной тропе GR 34 к уединённым бухтам,
  • спуск на воду в каяке, чтобы взглянуть на деревню с новой стороны,
  • ужин с морепродуктами или традиционный блин в маленькой бретонской блинной.

От викингов до моряков

Недалеко от деревни сохранился древний лагерь викингов. От него остались лишь земляные насыпи, но история впечатляет: северные воины однажды побывали и в этом уголке Бретани.

А вот часовня Грейнфоллет, построенная для молитв за мореходов, совсем иного характера. Небольшое здание на вершине холма хранит тихую, почти священную атмосферу.

Деревня, в которой продолжается жизнь

Сен-Сюлиак — не музей под открытым небом. Здесь по-прежнему живут люди, ухаживают за садами, собираются на скамейках и проводят праздники.

Среди обязательных для посещения мест:

  • укреплённая церковь XI-XIII веков с витражами и башней,
  • улочки и дома XV-XVIII веков,
  • лагерь викингов — уникальный для Бретани,
  • часовня Грейнфоллет.

Как добраться и когда лучше ехать

Деревня расположена между Сен-Мало и Динаном. Въезд на машине удобен, но центр пешеходный — стоит оставить автомобиль у окраины и пройтись пешком.

Весной и осенью здесь особенно спокойно: мягкий свет и почти пустые улочки. Летом туристов больше, но атмосфера остаётся подлинной. Лучшее время для прогулки — раннее утро или вечер, когда тишина и игра света делают Сен-Сюлиак особенно чарующим.

Советы путешественникам

  • наденьте удобную обувь: подъёмы порой крутые;
  • учитывайте расписание приливов: пейзаж кардинально меняется;
  • уважайте местный ритм — здесь всё течёт медленно и глубоко.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи рекомендуют увеличить время прогулок для удовлетворения обонятельных потребностей собак вчера в 16:38

Почему обнюхивание — это не просто игра, а жизненно важный ритуал для вашего питомца

Почему привычка собаки всё обнюхивать может продлить её жизнь? Узнайте, как обычная прогулка превращается в секрет здоровья и счастья вашего питомца.

Читать полностью » Как кошки атакуют людей: исследование поведения питомцев от зоологов вчера в 16:31

Охотник в вашей гостиной: как инстинкты кошки превращают ее в оружие

Ваш кот внезапно бьёт вас задними лапами? Узнайте, почему это проявление охотничьего инстинкта, и как безопасно играть с пушистым хищником. Советы по пониманию поведения кошки.

Читать полностью » Натирание от ошейника у собак: причины и методы лечения по данным Ассоциации ветеринаров вчера в 15:35

Удобство или страдание: как правильно выбрать ошейник для вашего питомца

Узнайте, почему ошейник может причинять боль собаке и как избежать ран. Советы по выбору амуниции и уходу за кожей питомца весной.

Читать полностью » Маленькие кошки: преимущества содержания для занятых людей вчера в 15:26

Как выбрать миниатюрную кошку, чтобы она стала вашим идеальным компаньоном

От сингапурской кошки до сомалийской — 5 пород маленьких кошек, которые умещаются на руках, но не в характере! Узнайте, кто из них прыгает по шкафам, а кто греется на плечах.

Читать полностью » Как помочь щенку справиться с тревогой при встрече с незнакомыми людьми вчера в 14:19

Неожиданное поведение щенка: как детские страхи могут влиять на его здоровье

Почему щенок писается при виде незнакомцев? Узнайте, как отличить естественное поведение от тревожных сигналов и помочь питомцу стать увереннее. Советы по дрессировке и здоровью.

Читать полностью » Как определить признаки лишнего веса у питомца: советы эксперта по зоологии вчера в 14:13

10% от рациона: простое правило, которое убережёт вашего питомца от ожирения и болезней

Вы уверены, что не перекармливаете питомца? Узнайте, какие признаки говорят об избытке лакомств и как сохранить здоровье хвостика без лишних запретов.

Читать полностью » Кинологи рекомендуют использовать короткий поводок для выгула в городе вчера в 13:38

Как гулять с собакой и не краснеть: правила для тех, кто ценит спокойствие

Узнайте, как соблюдение простых правил этикета собаковода сделает ваши прогулки с питомцем комфортнее и приятнее для всех.

Читать полностью » Заводчики кошек предупреждают о рисках наследственных заболеваний у британской породы вчера в 13:32

Как избежать разочарования: 5 вещей, которые нужно знать о британской кошке до её покупки

Узнайте, что нужно знать о британских кошках, прежде чем завести эту породу. Пять ключевых фактов помогут вам понять их характер и уход.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт фаршированного перца с овощами и рисом для здорового ужина
Еда

Как приготовить кабачковую икру с томатной пастой для заготовок
Красота и здоровье

Витамин B7, омега-3 и цинк: добавки для роста волос, рекомендованные врачом
Спорт и фитнес

Меган-Мари Делегас: какие упражнения укрепляют ноги и улучшают баланс при ходьбе по лестнице
Спорт и фитнес

Падел официально аккредитован в России: история, правила и стоимость игры
Красота и здоровье

Употребление крестоцветных овощей снижает риск колоректального рака на 20%
ЮФО

КТК: Нефтяного загрязнения на черноморском побережье от Новороссийска до Анапы не обнаружено
Красота и здоровье

Психолог Рябкова назвала игру ключевым фактором в развитии эмоционального интеллекта ребенка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru