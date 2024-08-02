Избирком Венесуэлы, подсчитав все голоса, провозгласил Мадуро президентом

В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.

Представители избиркома пояснили, что не могут предоставить детализированные результаты голосования из-за масштабных кибератак, осуществленных из различных точек планеты. Эти атаки существенно замедлили процесс передачи протоколов и публикации итогов, несмотря на многочисленные призывы оппозиционных сил, а также зарубежных государств и международных организаций.

Однако, невзирая на официальные данные венесуэльского НИС, лидер Эквадора Даниэль Нобоа опубликовал в социальной сети X заявление, в котором его страна признает победителем выборов Гонсалеса. В документе говорится о серьезном демократическом кризисе в Венесуэле и наличии доказательств фальсификации результатов голосования.

Ранее в тот же день глава внешнеполитического ведомства Аргентины Диана Мондино также выразила поддержку Гонсалесу, заявив о признании его победы на выборах. Она подчеркнула, что Гонсалес является законным победителем и избранным президентом Венесуэлы.

Представитель аргентинского правительства Мануэль Адорни отметил сложность разрешения венесуэльского кризиса, учитывая очевидный факт поражения Мадуро на выборах и отсутствие обнародованных протоколов голосования. Он охарактеризовал действующего президента Венесуэлы как диктатора, проигравшего выборы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Cancillería del Ecuador (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)