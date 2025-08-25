Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:56

Легенды за кулисами: о чём расскажет выставка фотографий The Beatles в Лондоне

Пол Маккартни откроет в Лондоне выставку фотографий The Beatles

Казалось бы, о The Beatles известно всё. Но теперь у поклонников есть возможность увидеть культовую группу глазами одного из её участников. Пол Маккартни открыл дверь в прошлое — и буквально достал с полки свои старые плёнки.

"Зеркало заднего вида" в Лондоне

28 августа в лондонской галерее Gagosian стартует выставка фотографий Пола Маккартни под названием "Зеркало заднего вида: Ливерпуль — Лондон — Париж". На снимках — The Beatles в период их стремительного взлёта и мировой популярности.

Фотографии были сделаны с декабря 1963 года по февраль 1964-го. Музыкант снимал на 35-миллиметровую камеру Pentax, которую приобрёл в конце 1963-го. Именно тогда в обиход вошёл термин "битломания" — феноменальная волна массовой истерии, сопровождавшая каждое появление группы.

Кадры, сохранившие атмосферу эпохи

На снимках можно увидеть гастрольные поездки коллектива в Париж перед их первым визитом в США, осенний тур 1963 года по Великобритании, участие в телепередаче "BBC Juke Box Jury". Эта программа собрала у экранов рекордные 23 миллиона зрителей — цифра, которая и сегодня впечатляет.

Не менее ценны кадры закулисной жизни: Маккартни снимал атмосферу за кулисами концертных залов London Palladium, Lewisham Odeon и Finsbury Park Astoria. Среди работ — и автопортрет: музыкант сфотографировал своё отражение в зеркале комнаты Джейн Эшер, с которой у него тогда был роман. Именно в этом доме, как позже вспоминал Пол, ему приснилась мелодия, ставшая основой легендарной "Yesterday".

Что ждёт посетителей

Выставка продлится до 4 октября, и некоторые работы будут доступны для приобретения. Стоимость арт-объектов варьируется от 20 до 75 долларов (примерно от 1600 до 6000 рублей).

