The Beatles
The Beatles
© commons.wikimedia by United Press International is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована вчера в 22:57

The Beatles возвращаются: что скрывает долгожданный Anthology 4

Пол Маккартни объявил о выходе сборника The Beatles Anthology 4 осенью 2025 года

Можно ли оживить историю спустя десятилетия? Осенью этого года группа The Beatles снова окажется в центре внимания — Пол Маккартни объявил о выходе нового сборника Anthology 4.

"История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 — музыка, книга и сериал на Disney+ выйдут этой осенью", — сообщил Маккартни в своих соцсетях.

Что войдёт в Anthology 4

По информации телеканала Sky News, в сборник войдут:

  • 13 демоверсий композиций,

  • редкие сессионные записи,

  • песни, которые прежде никогда не издавались.

Дополнением станет обновлённая версия документального сериала "Антология The Beatles", впервые показанного ещё в 1995 году. Тогда этот проект стал настоящим событием для поклонников музыки — он впервые дал возможность увидеть закулисную жизнь группы в столь полном формате.

Почти три десятилетия ожидания

Предыдущие части Anthology увидели свет в середине 1990-х — в 1995–1996 годах. С тех пор прошло почти тридцать лет, и новая глава в истории легендарной группы выглядит как долгожданное продолжение. Для многих фанатов это будет не просто музыкальный релиз, а возвращение к эпохе, когда песни The Beatles звучали повсюду и определяли целые поколения.

Совместные проекты наследников

Любопытная деталь: летом сыновья участников The Beatles тоже напомнили о себе. Зак Старки (сын Ринго Старра), ныне играющий в составе The Who, рассказал, что для нового сингла его группы Mantra of the Cosmos вокальные партии записали Шон Оно (сын Джона Леннона) и Джеймс Маккартни (сын Пола Маккартни).

