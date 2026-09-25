Медведи готовятся к зимнему сну совсем не по календарю: вот что сдвигает привычные сроки

У медведей отсутствует состояние классической спячки, а биологические ритмы хищников напрямую зависят от климатических условий, пояснил кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между животными и человеком Михаил Кречмер. В комментарии NewsInfo эксперт подчеркнул, что ключевым сигналом для начала зимнего отдыха зверя служит формирование постоянного снежного покрова в лесу.

Биологи различают понятия гибернации и зимнего сна, к которому склонны крупные хищники. У лесных гигантов этот процесс протекает иначе, говорит эксперт. Специалисты напоминают, что зимний сон медведя во многом напоминает очень длительный и глубокий отдых человека.

"Спячки у медведей нет. У медведей зимний сон. Спячка — это гибернация — выключение всех основных процессов, уменьшение сердцебиения. Они спят как мы сами, долго", — пояснил Кречмер.

Сроки залегания в берлоги варьируются в зависимости от географического положения региона, подчеркнул биолог. На большей части территории страны этот период приходится на конец октября или начало ноября. Однако решающим фактором остается погода. Даже самые габаритные хищники планеты ориентируются на внешние условия при выборе времени для отдыха.

"Медведи залегают в берлоге где-то через неделю после того, как устанавливается устойчивый снежный покров. В разных местах нашей страны по-разному. На основной территории России медведи идут в берлоги в конце октября, в начале ноября", — отметил биолог.

Глобальное потепление вносит коррективы в привычный график животных. Если температурный режим остается высоким, а снег не выпадает, хищники могут и вовсе не уйти на покой, рассказал специалист. При этом отсутствие сна в теплый период не наносит вреда здоровью зверя, так как он сохраняет возможность находить пропитание. Подобные аномалии часто наблюдаются в южных регионах, где медведи забыли про спячку из-за затянувшегося тепла.

"Потепление может сказаться. Будет снег — будет сон, не будет — не будет. Если будет тепло, медведям от этого хуже не будет", — добавил эксперт.

Продолжительность зимнего периода покоя также не имеет жестких рамок, добавил биолог. Животные остаются в убежищах до начала активного снеготаяния. В некоторых случаях климат ломает природные часы, заставляя зверей покидать берлоги раньше срока. При этом рост контактов с людьми в такие периоды становится серьезным вызовом, особенно когда незваный гость нарушает ритм жизни городских окраин.

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