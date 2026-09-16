Опасные встречи с бурыми медведями повторяются каждое лето: почему проблема только нарастает

Рост популяции медведей напрямую коррелирует с уровнем угрозы для человека, поскольку этот хищник остается единственным видом в России, представляющим постоянную смертельную опасность, рассказал NewsInfo кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмер.

Ранее в Минприроды заявляли, что прямой зависимости между увеличением популяции и агрессией медведей нет. Ведомство приводило данные, согласно которым за последние тридцать шесть лет численность медведей в России выросла почти в раза. При этом в 2026 году выходы животных к людям фиксировались в 41 регионе страны. Особо острая ситуация сложилась в Сибирском федеральном округе, где за один месяц жертвами нападений стали пять человек.

Биолог подчеркнул, что медведь является крайне непредсказуемым существом. По его словам, внешне спокойное животное способно мгновенно превратиться в яростного преследователя. Специалист уверен: чем выше плотность популяции, тем чаще будут происходить трагические встречи, так как естественный прирост хищников в последние десятилетия практически не сдерживается охотой.

"Они хищники. Они по определению опасны. Это единственный опасный для человека хищник в нашей стране. Любая встреча с диким медведем в природе смертельно опасна. Он в любой момент из вальяжного мишки, копающегося в клубнях или охотившегося на мышек, может обернуться очень агрессивным хищником", — пояснил Кречмер.

Биолог отметил, что попытки переселения проблемных медвежьих особей в другие районы редко приносят результат. Животные либо возвращаются на прежнее место, проходя сотни километров, либо вступают в кровавые территориальные споры с сородичами на новых участках. Нередко такая эволюция поведения приводит к тому, что один вытесненный медведь заменяет другого у границ населенного пункта.

"Я не уверен, что сейчас ситуация хуже, чем, например, в прошлом году. Всегда в это время всплеск медвежьей агрессии. Ничего в этом такого из ряда вон выходящего нет. Я встречал работы, где описывались точно такие же всплески агрессивного поведения в 1962 году. Погибло больше двадцати человек, было убито больше тысячи медведей. Ничего нового под луной", — резюмировал специалист.

Кречмер также указал на коммуникативные способности лесных обитателей. Точечное изъятие наиболее агрессивных особей в местах их регулярного появления может отпугнуть остальных на длительный срок. Это важно учитывать, когда анализируется поведение бурых медведей в зонах активного хозяйственного освоения лесов.

"Мы очень сильно недооцениваем медведей и очень сильно переоцениваем людей. Медведя не так-то легко убить, а когда отстреливают в месте, куда они выходят регулярно, одного двух медведей, они несколько лет в это место просто не ходят", — добавил специалист.

Современные исследования показывают, что в условиях нехватки кормовой базы звери чаще ищут пищу вблизи человеческого жилья. Кроме того, серьезную проблему для пригородных зон создает сочетание послушания и хищности у полудиких животных, что усложняет прогнозирование их реакции на людей.

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