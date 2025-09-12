Борода — не только для хипстеров: эти собаки задали тренд раньше людей

Собаки с бородой всегда притягивают внимание — они выглядят необычно, харизматично и словно обладают "мудрым" взглядом. Но за эффектной внешностью стоят и особые черты характера, и необходимость ухода.

Главные особенности бородатых пород

Борода придаёт собакам выразительность и делает их очень узнаваемыми.

Шерсть вокруг морды требует регулярного ухода: мытья, расчесывания, подравнивания.

Многие бородатые породы — умные и упрямые, им нужна грамотная дрессировка.

Такой питомец подходит не всем новичкам: активность и темперамент требуют опыта и терпения.

7 бородатых пород собак

Эрдельтерьер

Самый крупный среди терьеров, получивший прозвище "король терьеров". Умный, энергичный и независимый, с густой бородой и охотничьим инстинктом. Подходит активным людям, готовым к регулярным тренировкам.

Характеристика: рост 56-61 см, вес 18-36 кг, окрас черно-рыжий.

Бородатый колли

Дружелюбный и активный "бородатик" с длинной шерстью. Очень общителен, но склонен к упрямству. Требует ежедневного ухода за шерстью, иначе быстро появляются колтуны.

Характеристика: рост 51-56 см, вес 20-25 кг, окрас белый с рыжими или коричневыми отметинами.

Брюссельский гриффон

Маленький харизматичный пёс с бородой и "человеческим" выражением морды. Родом из Бельгии, раньше ловил крыс, теперь чаще — компаньон. Может быть осторожным с детьми и незнакомцами.

Характеристика: рост 18-25 см, вес 3-5 кг, окрас рыжий, чёрный или смешанный.

Жесткошерстный немецкий пойнтер (дратхаар)

Охотничья порода с жёсткой шерстью и густой бородой. Очень энергичный и спортивный, нуждается в постоянной активности. Шерсть неприхотлива, достаточно еженедельного вычесывания.

Характеристика: рост 56-66 см, вес 23-32 кг, окрас печёночный с белым крапом.

Цвергшнауцер

Одна из самых узнаваемых бородатых собак. Умные, преданные и "разговорчивые", могут часто лаять. Требуют регулярной стрижки раз в 2 месяца и подравнивания бороды.

Характеристика: рост 30-36 см, вес 5-9 кг, окрас "соль с перцем", чёрный, чёрно-серебристый.

Лхаса апсо

Тибетская порода с длинной шерстью и роскошной бородой. Независимы и настороженно относятся к чужим, обладают сторожевыми качествами. Уход за шерстью трудоёмкий, часто делают "щенячью стрижку".

Характеристика: рост 25-28 см, вес 5-8 кг, окрасы разнообразные — от чёрного до золотистого.

Шотландский терьер

Знаменитый "скотти" с длинной бородой и характерной "юбкой" из шерсти. Упрямый, независимый, но очень преданный. Требует регулярного тримминга и ухода за шерстью.

Характеристика: рост около 25 см, вес 8-10 кг, окрасы — чёрный, тигровый, пшеничный.

Плюсы и минусы бородатых собак

Плюсы Минусы Харизматичный внешний вид Сложный уход за шерстью Умные и преданные питомцы Могут быть упрямыми Разнообразие пород на любой вкус Часто не подходят новичкам

Советы по уходу за бородатыми собаками

Регулярно расчёсывайте бороду и шерсть, чтобы не образовывались колтуны. Промывайте бороду после еды — многие собаки пачкаются. Следите за глазами и ушами: длинная шерсть может мешать и собирать грязь. Используйте специальные шампуни для жёсткошерстных пород. Не забывайте о дрессировке: умные бородачи любят "проверять" хозяина на прочность.

Мифы и правда

Миф : бородатые собаки — исключительно декоративные.

Правда : многие из них охотничьи и служебные.

Миф : уход за бородой нужен только перед выставкой.

Правда: без регулярного груминга борода быстро пачкается и спутывается.

Интересные факты