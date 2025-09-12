Борода — не только для хипстеров: эти собаки задали тренд раньше людей
Собаки с бородой всегда притягивают внимание — они выглядят необычно, харизматично и словно обладают "мудрым" взглядом. Но за эффектной внешностью стоят и особые черты характера, и необходимость ухода.
Главные особенности бородатых пород
-
Борода придаёт собакам выразительность и делает их очень узнаваемыми.
-
Шерсть вокруг морды требует регулярного ухода: мытья, расчесывания, подравнивания.
-
Многие бородатые породы — умные и упрямые, им нужна грамотная дрессировка.
-
Такой питомец подходит не всем новичкам: активность и темперамент требуют опыта и терпения.
7 бородатых пород собак
Эрдельтерьер
Самый крупный среди терьеров, получивший прозвище "король терьеров". Умный, энергичный и независимый, с густой бородой и охотничьим инстинктом. Подходит активным людям, готовым к регулярным тренировкам.
Характеристика: рост 56-61 см, вес 18-36 кг, окрас черно-рыжий.
Бородатый колли
Дружелюбный и активный "бородатик" с длинной шерстью. Очень общителен, но склонен к упрямству. Требует ежедневного ухода за шерстью, иначе быстро появляются колтуны.
Характеристика: рост 51-56 см, вес 20-25 кг, окрас белый с рыжими или коричневыми отметинами.
Брюссельский гриффон
Маленький харизматичный пёс с бородой и "человеческим" выражением морды. Родом из Бельгии, раньше ловил крыс, теперь чаще — компаньон. Может быть осторожным с детьми и незнакомцами.
Характеристика: рост 18-25 см, вес 3-5 кг, окрас рыжий, чёрный или смешанный.
Жесткошерстный немецкий пойнтер (дратхаар)
Охотничья порода с жёсткой шерстью и густой бородой. Очень энергичный и спортивный, нуждается в постоянной активности. Шерсть неприхотлива, достаточно еженедельного вычесывания.
Характеристика: рост 56-66 см, вес 23-32 кг, окрас печёночный с белым крапом.
Цвергшнауцер
Одна из самых узнаваемых бородатых собак. Умные, преданные и "разговорчивые", могут часто лаять. Требуют регулярной стрижки раз в 2 месяца и подравнивания бороды.
Характеристика: рост 30-36 см, вес 5-9 кг, окрас "соль с перцем", чёрный, чёрно-серебристый.
Лхаса апсо
Тибетская порода с длинной шерстью и роскошной бородой. Независимы и настороженно относятся к чужим, обладают сторожевыми качествами. Уход за шерстью трудоёмкий, часто делают "щенячью стрижку".
Характеристика: рост 25-28 см, вес 5-8 кг, окрасы разнообразные — от чёрного до золотистого.
Шотландский терьер
Знаменитый "скотти" с длинной бородой и характерной "юбкой" из шерсти. Упрямый, независимый, но очень преданный. Требует регулярного тримминга и ухода за шерстью.
Характеристика: рост около 25 см, вес 8-10 кг, окрасы — чёрный, тигровый, пшеничный.
Плюсы и минусы бородатых собак
|Плюсы
|Минусы
|Харизматичный внешний вид
|Сложный уход за шерстью
|Умные и преданные питомцы
|Могут быть упрямыми
|Разнообразие пород на любой вкус
|Часто не подходят новичкам
Советы по уходу за бородатыми собаками
-
Регулярно расчёсывайте бороду и шерсть, чтобы не образовывались колтуны.
-
Промывайте бороду после еды — многие собаки пачкаются.
-
Следите за глазами и ушами: длинная шерсть может мешать и собирать грязь.
-
Используйте специальные шампуни для жёсткошерстных пород.
-
Не забывайте о дрессировке: умные бородачи любят "проверять" хозяина на прочность.
Мифы и правда
-
Миф: бородатые собаки — исключительно декоративные.
-
Правда: многие из них охотничьи и служебные.
-
Миф: уход за бородой нужен только перед выставкой.
-
Правда: без регулярного груминга борода быстро пачкается и спутывается.
Интересные факты
-
Цвергшнауцеров часто называют "маленькими старичками" из-за их бороды и бровей.
-
У лхаса апсо борода защищала морду от ветра и холода в горах Тибета.
-
Эрдельтерьеры использовались в Первой мировой войне как служебные собаки.
