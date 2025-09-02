Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пилот в тренажёре
Пилот в тренажёре
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Решение о бородах взорвало авиацию: конкуренты Qantas делают иначе

Исследование QinetiQ: бороды пилотов мешают герметичности кислородных масок, Qantas обсуждает запрет

Австралийская авиакомпания Qantas оказалась в центре обсуждений после того, как руководство заявило о возможном введении запрета на бороды у пилотов. Причина вовсе не в эстетике, а в безопасности: исследования показали, что волосы на лице могут снижать герметичность кислородных масок.

Исследования и противоречия

Поводом для размышлений стало исследование британской компании QinetiQ, где специалисты пришли к выводу: борода действительно мешает плотному прилеганию кислородной маски в чрезвычайных ситуациях.

Однако результаты оказались неоднозначными. Учёные из Университета аэронавтики Эмбри-Риддла (США) провели тесты на 24 мужчинах с бородами разной длины и густоты. Их вывод был противоположным — доказательств того, что борода создаёт утечки воздуха или приводит к дефициту кислорода, найдено не было.

Как реагируют пилоты и конкуренты

Летом компания собрала отзывы пилотов. В ответ Федерация пилотов Австралии (AFAP) подвергла инициативу критике.

"Требование чистого лица давно устарело и основано на науке прошлых десятилетий", — сообщили в Федерации пилотов AFAP.

К слову, конкуренты Qantas, включая Virgin Australia, Emirates, Etihad и Cathay Pacific, не запрещают бороды, а лишь требуют, чтобы они были аккуратно подстрижены. ВВС Австралии также отказались от правила "гладко выбритого лица" ещё в 2022 году.

Глобальные тенденции

На фоне происходящего стоит отметить, что мировая авиация в последние годы движется в сторону большей свободы. Теперь татуировки перестали быть табу, а бортпроводникам больше не навязывают макияж, каблуки и юбки. Virgin Atlantic, Scandinavian Airlines и United — лишь часть компаний, пересмотревших требования к внешнему виду сотрудников.

Qantas же, похоже, оказалась в непростой ситуации: между желанием повысить безопасность и критикой за излишнюю строгость. Решение о бородах пока не принято, но обсуждение уже вызвало бурю эмоций в авиационной среде.

