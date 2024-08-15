На Камчатке медведь загнал собиравшую грибы женщину на дерево: она провела там всю ночь

В лесу недалеко от СНТ "Кречет" в Камчатском крае женщина во время сбора грибов столкнулась с медведем. Спасаясь от хищника, она забралась на дерево, где просидела всю ночь. Об этом сообщает региональное МЧС с своём Телеграм-канале.
Ведомство уточняет, что женщина отправилась на "тихую охоту" с компанией, но в какой-то момент отделилась от неё. Знакомые не смогли найти грибницу, так как при ней не было сотового телефона.
"Дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России вместе с правоохранителями искала женщину несколько часов, но также безрезультатно", — пишет МЧС.
Поиски были приостановлены на ночь, а утром женщина самостоятельно нашла дорогу к автомобилю компании. На месте её осмотрел фельдшер Спасцентра — травм грибница не получила.
МЧС посоветовало грибникам надевать яркую одежду, чтобы упростить спасателям поиск, а также запастись водой и взять с собой заряженный телефон. Перед походов в лес следует предупредить знакомых и родных, в какое место вы направляетесь и когда планируете вернуться, отметили в ведомстве.
"Видишь медвежьи следы — уходи из леса", — подытожили в МЧС.
Фото: Freepik.
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