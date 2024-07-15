Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника. Это избавляет от необходимости использовать инвазивные системы, прежде прикрепляемые к ушам медведей.

Новые датчики, включая GPS-маячки, были испытаны на 58 медведях в районе Черчилла на берегу Гудзонова залива. Исследования показали, что датчики оставались на месте в среднем 1,5-2 месяца, позволяя наблюдать за жизнью медведей, особенно взрослых самцов и подростков.

Собранные данные указывают на малоподвижное состояние медведей в летние месяцы из-за отсутствия льда в заливе, что отражает влияние глобального потепления на их образ жизни, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Leisser (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)