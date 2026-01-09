Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:41

37 дней с хищником под домом: калифорнийский особняк превратился в берлогу

Чёрный медведь жил под домом в Калифорнии 37 дней — New York Post

Житель Калифорнии почти полтора месяца был вынужден делить свой дом с диким хищником, пока власти не смогли предложить действенное решение. Необычная история закончилась лишь после того, как в дело вмешались нестандартные методы, вызвавшие широкий резонанс. Об этом сообщает издание New York Post.

Медведь в подвале и бездействие властей

Владелец дома в округе Лос-Анджелес Кен Джонсон обнаружил, что под его жильем поселился крупный черный медведь. Животное обосновалось в подвале еще 30 ноября и не покидало его на протяжении 37 дней, превратив повседневную жизнь хозяина в постоянный стресс. По словам Джонсона, присутствие хищника фактически лишило его спокойствия и испортило рождественские праздники.

Сначала мужчина рассчитывал на помощь профильных служб. Департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии пообещал разобраться с ситуацией и установил ловушку. Однако в нее попался другой, более мелкий медведь, а основной "квартирант" остался на месте. Попытки прогнать животное с помощью громких звуков также не дали результата.

Угроза суда и радикальное решение

После серии неудач, как утверждает Джонсон, представители ведомств сообщили, что больше ничем помочь не могут. Тогда хозяин дома пригрозил подать в суд на власти штата, обвинив их в бездействии и неспособности обеспечить безопасность жителей.

В итоге было принято нестандартное решение. Медведя решили "выселить" с помощью винтовки для пейнтбола. Этот метод оказался эффективным: после нескольких выстрелов шариками с краской животное покинуло подвал и больше не возвращалось.

"Медведь весом 550 фунтов, живший под домом мужчины в округе Лос-Анджелес 37 дней, наконец-то покинул здание — после того, как его расстреляли пейнтбольными шариками", — говорится в публикации New York Post.

История, ставшая символом проблемы

По данным издания, вес хищника превышал 225 килограммов, что делало ситуацию особенно опасной. Джонсон ранее рассказывал телеканалу KTLA, что медведь перебрался под его дом незадолго до Дня благодарения и с тех пор отказывался уходить.

История вызвала обсуждение в американских СМИ и социальных сетях, став примером конфликта между жителями пригородов и дикой природой, а также вопросов к эффективности работы профильных служб. В итоге именно нестандартный подход позволил поставить точку в затянувшемся противостоянии человека и дикого зверя.

