Тибетский мастиф
Тибетский мастиф
Опубликована сегодня в 1:28

Эти пушистые собаки похожи на медведей — но характер удивляет сильнее

Породы собак, похожие на медведей: список с описанием характера

Некоторые собаки настолько пушистые и трогательные, что их легко перепутать с медвежатами. Эти породы очаровывают не только внешностью, но и характером. Среди них есть как хорошо известные любимцы, так и настоящие редкости.

Бишон-фризе: белый пушистик

Бишон-фризе выглядит как мягкая игрушка, но за этой милой внешностью скрывается общительный и энергичный характер. Это отличный компаньон для детей и житель квартиры. Однако владельцам стоит помнить: надолго оставлять собаку одну нежелательно — у неё может развиться тревога разлуки.

Той-пудель: умный миниатюрный "мишутка"

Высотой меньше 30 см, той-пудель — уменьшенная копия классического пуделя. Он сочетает интеллект и преданность, оставаясь невероятно ласковым питомцем. Однако его чувствительная натура требует внимания — длительное одиночество переносится тяжело.

Чау-чау: строгий "плюшевый" сторож

Знаменитая порода с густой шерстью и голубым языком выглядит как игрушечный мишка. Но чау-чау — прирождённый охранник, который настороженно относится к незнакомцам. При этом в кругу семьи он спокоен и уравновешен.

Самоед: белый "полярный медведь"

Очаровательный и элегантный, самоед славится дружелюбием и привязанностью к людям. Эта собака напоминает белого медведя, но по темпераменту ближе к волку: ей необходима активность и грамотная дрессировка. Шерсть требует регулярного ухода — и владельцам стоит смириться с тем, что линька будет постоянной.

Померанский шпиц: миниатюрный, но с характером

Эта маленькая собака известна взрывным темпераментом. Померанцы энергичны и любят внимание, им нужны ежедневные прогулки и игры. Несмотря на крошечный размер, они не боятся больших соперников и известны своей "разговорчивостью".

Тибетский мастиф: собака-гигант

Эта порода — одна из самых дорогих и редких в мире. Огромные размеры и густая шерсть делают тибетского мастифа похожим на медведя. При этом его характер далёк от агрессивности: он уравновешен, хотя требует много движения и внимания.

Мареммо-овчарка: сторож с мягкой душой

Мареммо-овчарку чаще всего можно встретить на фермах, где она охраняет стада. Несмотря на внушительный вид, это спокойная и послушная собака, верная своей "стае". К незнакомцам она относится настороженно, что делает её отличным сторожем.

Ньюфаундленд: добрый гигант

С первого взгляда ньюфаундленд похож на медведя, но внутри — настоящий атлет. Эта огромная собака известна ласковым нравом и терпением, отлично ладит с детьми и животными. Любопытный факт: ньюфаундленды прекрасно плавают и чувствуют себя в воде как дома.

Кеесхонд: между волком и медведем

Эта порода малоизвестна в Бразилии, но популярна за границей. Кеесхонды чувствительны, общительны и преданы хозяевам. Они любят внимание и даже готовы играть с незнакомыми людьми. Единственный минус — склонность к громкому лаю.

