кадьякский бурый медведь
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:38

Ошибка в лесу — и зверь идёт на человека: правда о встречах с медведями

Эколог Лисицын назвал правила поведения при встрече с медведем в дикой природе

Встреча с медведем в дикой природе — это всегда риск как для человека, так и для животного. Эксперт по экологии Дмитрий Лисицын поделился правилами, которые помогут минимизировать опасность и сохранить жизнь.

1. Никогда не кормите медведя

По словам специалиста, одна из главных ошибок людей — прикармливать хищников. В соцсетях всё чаще появляются видео, где туристы подкармливают косолапых прямо из машины. Это крайне опасно: животные привыкают выходить к дорогам и начинают ассоциировать человека с едой.
Лисицын уверен: за такие действия необходимо вводить административную ответственность.

2. Не прячьтесь — дайте зверю понять, кто перед ним

У медведей плохое зрение, и они больше полагаются на обоняние.

  • Если ветер дует от вас к медведю, зверь почувствует запах и чаще всего уйдёт.

  • Если же ветер дует от медведя к человеку, он может не понять, кто перед ним. В таком случае не стоит прятаться: лучше выйти на открытое место, чтобы вас было видно.

Когда медведь встаёт на задние лапы — это не агрессия, а попытка лучше рассмотреть ситуацию. Чаще всего, поняв, что перед ним человек, зверь спокойно уходит.

3. Избегайте неожиданной встречи

Наибольшая опасность — столкновение "нос к носу". Чтобы не спугнуть зверя, в местах с высокой травой или плохой видимостью:

  • шумите — звоните колокольчиком, хлопайте в ладоши, время от времени подавайте голос;

  • идите по ветру так, чтобы животное могло учуять ваш запах.

4. Что делать, если медведь идёт или бежит к вам

  • Не убегайте! Бег спровоцирует хищника на преследование.

  • Если зверь приблизился на 15-20 метров — резко закричите, поднимите над головой куртку, рюкзак или другой предмет, чтобы казаться больше.

  • Хорошее средство самообороны — фальшфейер: его яркий свет и огонь пугают медведей.

Лисицын рассказал, что в его практике даже быстрый и агрессивный бег медведя заканчивался отступлением, когда он оставался спокойным и был готов применить фальшфейер.

5. Опасность медведицы с медвежатами

Особая осторожность нужна при встрече с самкой и детёнышами.

  • Звуки, похожие на "фырканье", означают тревогу.

  • В ответ на приближение человек может столкнуться с "ложным броском" — самка сделает несколько прыжков, чтобы отпугнуть.

  • Никогда не приближайтесь к медвежатам! Это почти гарантированно вызовет агрессию матери.

6. Медведи-людоеды: реальная угроза

Если зверь однажды попробовал человеческое мясо, он может стать людоедом и будет нападать вновь. Поэтому крайне важно не допускать, чтобы медведь связывал человека с едой или лёгкой добычей.

Главное правило

Не паниковать, не провоцировать и помнить: в большинстве случаев медведь сам избегает встречи. Но знание элементарных правил может спасти жизнь в критический момент.

