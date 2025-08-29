Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кадьякский бурый медведь
кадьякский бурый медведь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:48

Получил страшные раны, но дошёл сам: загадочный случай в Приморье заставил охотоведов срочно действовать

39-летний мужчина выжил после нападения медведя в Приморье: как он самостоятельно добрался до больницы

В Приморье медведь напал на 39-летнего жителя села Шумное. Мужчина получил тяжёлые травмы, но сумел самостоятельно выбраться из леса и добраться до родственников, которые доставили его в больницу.

Состояние пострадавшего

Инцидент произошёл 28 августа неподалёку от посёлка. Пострадавшего госпитализировали в Кавалеровскую центральную районную больницу.

"При поступлении состояние пациента было тяжелым. Сейчас оно оценивается как стабильное, мужчина в сознании. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация от столбняка и бешенства", — сообщили в краевом Минздраве.

Врачи уточнили, что пациенту оказали весь необходимый комплекс экстренной помощи, включая обработку ран и профилактику возможных инфекций.

Последствия нападения

Несмотря на серьёзность травм, состояние мужчины стабилизировалось, и он остаётся в сознании. Медики продолжают наблюдать за его восстановлением.

На месте происшествия работают специалисты-охотоведы. Их задача — выяснить обстоятельства нападения и принять меры, чтобы снизить риск повторения подобных случаев в будущем.

Опасность встреч с дикими животными

Эксперты напоминают, что конец лета и начало осени — время, когда медведи наиболее активны: они накапливают жир к зиме и чаще выходят к населённым пунктам в поисках пищи. В таких условиях риск встреч с людьми возрастает.

Три интересных факта по теме

  1. Медведь обладает нюхом в 7 раз более чувствительным, чем у собаки, что позволяет ему чувствовать запах пищи за километры.

  2. Несмотря на внушительный вес (до 400 кг), бурый медведь способен развивать скорость до 50 км/ч.

  3. В России ежегодно фиксируют десятки случаев нападений медведей на людей, чаще всего в регионах Сибири и Дальнего Востока.

