Получил страшные раны, но дошёл сам: загадочный случай в Приморье заставил охотоведов срочно действовать
В Приморье медведь напал на 39-летнего жителя села Шумное. Мужчина получил тяжёлые травмы, но сумел самостоятельно выбраться из леса и добраться до родственников, которые доставили его в больницу.
Состояние пострадавшего
Инцидент произошёл 28 августа неподалёку от посёлка. Пострадавшего госпитализировали в Кавалеровскую центральную районную больницу.
"При поступлении состояние пациента было тяжелым. Сейчас оно оценивается как стабильное, мужчина в сознании. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация от столбняка и бешенства", — сообщили в краевом Минздраве.
Врачи уточнили, что пациенту оказали весь необходимый комплекс экстренной помощи, включая обработку ран и профилактику возможных инфекций.
Последствия нападения
Несмотря на серьёзность травм, состояние мужчины стабилизировалось, и он остаётся в сознании. Медики продолжают наблюдать за его восстановлением.
На месте происшествия работают специалисты-охотоведы. Их задача — выяснить обстоятельства нападения и принять меры, чтобы снизить риск повторения подобных случаев в будущем.
Опасность встреч с дикими животными
Эксперты напоминают, что конец лета и начало осени — время, когда медведи наиболее активны: они накапливают жир к зиме и чаще выходят к населённым пунктам в поисках пищи. В таких условиях риск встреч с людьми возрастает.
Три интересных факта по теме
-
Медведь обладает нюхом в 7 раз более чувствительным, чем у собаки, что позволяет ему чувствовать запах пищи за километры.
-
Несмотря на внушительный вес (до 400 кг), бурый медведь способен развивать скорость до 50 км/ч.
-
В России ежегодно фиксируют десятки случаев нападений медведей на людей, чаще всего в регионах Сибири и Дальнего Востока.
