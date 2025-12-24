Классная комната стала ловушкой: в индийской школе произошёл звериный налёт

Неожиданный и опасный инцидент произошёл в учебном заведении на севере Индии, где дикая хищная зверь проникла прямо в школьное здание. Нападение произошло среди бела дня и закончилось травмами у ребёнка. Об этом сообщает издание The Star.

Нападение в школьном классе

Инцидент произошёл в индийском штате Уттаркханд. По данным издания, медведь проник на территорию школы и сумел попасть внутрь здания, несмотря на попытки персонала предотвратить угрозу. Животное ворвалось в один из кабинетов, где шёл урок.

"Медведь утащил из школьного кабинета ученика шестого класса и бросился бежать в сторону близлежащего леса", — говорится в материале The Star.

Зверь схватил ребёнка и выбежал с ним из класса, направляясь к лесному массиву, расположенному неподалёку от школы.

Реакция учителей и учеников

Учителя и школьники, ставшие свидетелями произошедшего, в панике бросились вслед за медведем. Их крики и шум, по всей видимости, испугали животное. В результате хищник бросил ребёнка в кустах и скрылся.

Шестиклассник получил множественные травмы от когтей и зубов. После происшествия ему была оказана медицинская помощь.

Предупреждения до инцидента

Как сообщили сотрудники школы, медведя заметили на территории учебного заведения ещё до нападения. После этого персонал предпринял экстренные меры безопасности — двери в классах были закрыты, чтобы изолировать детей от возможной угрозы.