Салат с фасолью
© flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:46

Сбросить вес с помощью фасоли: пять простых способов добавить бобы в каждый приём пищи

Эксперты назвали фасоль продуктом для снижения риска ожирения и инсулинорезистентности

В мире, где соцсети и модные диеты соревнуются в обещаниях "волшебного" способа похудеть, диетологи напоминают: лучшее средство для снижения веса — это проверенные продукты, которые действительно работают. Одним из таких "тихих героев" признана фасоль.

Специалисты по питанию отмечают, что бобы ценны не только за счёт высокого содержания белка, клетчатки и медленно усвояемых углеводов, но и благодаря доступности и универсальности. По их словам, эти качества помогают дольше сохранять чувство сытости и контролировать аппетит, что напрямую влияет на снижение веса.

Почему фасоль помогает худеть

Мало калорий, много объёма
По мнению экспертов, бобы позволяют есть сытные порции без лишних калорий благодаря большому количеству клетчатки и воды в составе. Например, в одной чашке (около 240 г) консервированной чёрной фасоли — примерно 220 ккал, при этом продукт на три четверти состоит из воды.

Кроме того, бобы богаты витаминами и минералами, в том числе калием, который необходим для поддержания нормального давления, но часто в дефиците в рационе.

Двойная сила — белок и клетчатка
Фасоль сочетает в себе два ключевых компонента для контроля веса — белок и клетчатку. Они замедляют переваривание пищи, стабилизируют уровень сахара в крови и снижают приступы голода. Исследования показывают, что регулярное употребление бобов (около одной чашки в день) связано с более низким индексом массы тела и меньшим объёмом талии.

Так, в 240 г консервированной чёрной фасоли содержится около 17 г клетчатки и 15 г белка.

Поддержка здоровья кишечника
Бобы снабжают кишечник резистентным крахмалом — трудноперевариваемым углеводом, который служит пищей для полезных бактерий. В процессе они вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, способствующие снижению веса, нормализации сахара в крови и уменьшению риска ожирения.

Контроль сахара и защита от инсулинорезистентности
Преддиабет и инсулинорезистентность часто остаются незамеченными, но напрямую влияют на набор веса. Фасоль помогает регулировать уровень сахара и повышает чувство насыщения. Её растительный белок, клетчатка и антиоксиданты, включая сапонины, могут снижать риск развития инсулинорезистентности и стабилизировать обмен веществ.

Как добавить фасоль в рацион: советы диетологов

  • В соусы и намазки — замените часть майонеза или сметаны пюрированной белой фасолью в соусах и дипах.
  • Для объёма блюд — добавляйте бобы в супы, рагу, чили или даже в омлет.
  • В запечённых закусках — нут можно обжарить со специями для солёного варианта или с корицей и сахаром для сладкого.
  • В десертах — пюре из нута хорошо сочетается с тестом для печенья или смузи.
  • В тостах — разомните фасоль с лимонным соком, оливковым маслом и приправами для намазки, сочетайте с авокадо или рикоттой.

