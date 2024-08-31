Паштет из фасоли с кунжутом: шикарная намазка на хлеб или лаваш в грузинском стиле

Паштет из фасоли с кунжутом — это вкусное и полезное грузинское блюдо, которое можно приготовить самостоятельно. Имейте в виде, в это блюдо хорошо добавить зелень, но не укроп, а петрушку, кинзу или базилик.
Для этого потребуются следующие ингредиенты:
- фасоль — 150 грамм;
- репчатый лук — 100 грамм (1 штука);
- кунжут — 2 столовые ложки;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — 1 столовая ложка;
- соль и зелень — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Переберите фасоль, промойте её и отварите в подсоленной воде на медленном огне в течение 30-40 минут. Затем откиньте на дуршлаг и остудите.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его в растительном масле до золотистого цвета.
- Соедините в глубокой посуде лук, варёную фасоль и измельчённый чеснок. С помощью блендера превратите массу в пюре. Не стремитесь к полной однородности — кусочки фасоли, лука и чеснока добавят блюду оригинальности.
- Добавьте кунжут, измельчённые орехи или семена льна и немного лимонного сока — с ними паштет станет ещё вкуснее.
Фото: commons.wikimedia.org/ Ji-Elle (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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