Сытный и легкий: как простота может стать настоящим кулинарным искусством

Зачем тратить много времени на приготовление закуски, когда можно сделать это всего за 10 минут? Салат с фасолью, копченой колбасой и сухариками — идеальный вариант как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Это блюдо не только сытное и питательное, но и невероятно вкусное!

Ингредиенты

Полукопченая колбаса — 250 г

Консервированная фасоль — 200 г

Маринованные огурцы — 50 г

Сухарики — 50 г

Листья салата — 50 г

Майонез — 2 столовые ложки

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех продуктов. Лучше выбирать колбасу с минимальным содержанием жира, например, сервелат. Хотя вы можете отварить фасоль самостоятельно, удобнее использовать готовую из консервов — главное, чтобы она была без томатной заливки. Для сухариков подойдут ржаные, но вы можете выбрать любые на свой вкус.

Маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Слейте лишнюю жидкость с консервированной фасоли, промойте её под проточной водой и обсушите. Можно использовать как белую, так и красную фасоль. Очистите копченую колбасу от пленки и нарежьте её кубиками.

Сухарики можно использовать готовые или сделать самостоятельно. Для этого нарежьте ржаной хлеб кубиками и подсушите в духовке, добавив по вкусу специи и соль. Промойте и обсушите листья салата. Вы можете использовать один вид, например, Айсберг, или готовую смесь. Я предпочла смесь романо, радиччо и фризе — они отлично дополняют салат.

В салатник положите копченую колбасу, маринованные огурцы, консервированную фасоль и часть салатных листьев. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте. На блюдо выложите оставшиеся салатные листья, сверху разместите часть сухариков. Затем аккуратно выложите салат и посыпьте оставшимися сухариками. Подавайте сразу же, чтобы сухарики не размокли.