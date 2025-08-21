Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:40

Секретный ингредиент, который превращает фасоль в изысканную закуску

Как приготовить фасолевый паштет: пошаговый рецепт от шеф-повара

Кто сказал, что паштет — это только из печени? Фасолевый паштет — ароматный, сытный и невероятно простой в приготовлении. Он станет отличной альтернативой привычным закускам, а подать его можно как на повседневный ужин, так и на праздничный стол.

Почему стоит попробовать?

  • Необычный вкус — сочетание фасоли, орехов и овощей дарит насыщенный пикантный вкус.
  • Универсальность — можно намазать на тосты, крекеры или использовать как начинку для тарталеток.
  • Полезно и сытно — богат белком и клетчаткой, отлично подойдет для вегетарианцев.

Ингредиенты

  • Фасоль — 200 г (красная или белая)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, черный и острый перец — по вкусу

Как приготовить

Замочите фасоль на ночь, затем отварите до мягкости (около 1 часа). Не сливайте весь бульон — он пригодится для консистенции. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на оливковом масле до мягкости.

Грецкие орехи подсушите и измельчите в блендере до состояния муки. Взбейте фасоль с бульоном, добавьте овощи, орехи, чеснок, специи. Добейтесь однородной консистенции.

Охладите в холодильнике и подавайте с зеленью или хрустящим хлебом.

Совет: если нет времени, можно использовать консервированную фасоль, но вкус будет менее насыщенным.

