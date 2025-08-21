Секретный ингредиент, который превращает фасоль в изысканную закуску
Кто сказал, что паштет — это только из печени? Фасолевый паштет — ароматный, сытный и невероятно простой в приготовлении. Он станет отличной альтернативой привычным закускам, а подать его можно как на повседневный ужин, так и на праздничный стол.
Почему стоит попробовать?
- Необычный вкус — сочетание фасоли, орехов и овощей дарит насыщенный пикантный вкус.
- Универсальность — можно намазать на тосты, крекеры или использовать как начинку для тарталеток.
- Полезно и сытно — богат белком и клетчаткой, отлично подойдет для вегетарианцев.
Ингредиенты
- Фасоль — 200 г (красная или белая)
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Грецкие орехи — 50 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, черный и острый перец — по вкусу
Как приготовить
Замочите фасоль на ночь, затем отварите до мягкости (около 1 часа). Не сливайте весь бульон — он пригодится для консистенции. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на оливковом масле до мягкости.
Грецкие орехи подсушите и измельчите в блендере до состояния муки. Взбейте фасоль с бульоном, добавьте овощи, орехи, чеснок, специи. Добейтесь однородной консистенции.
Охладите в холодильнике и подавайте с зеленью или хрустящим хлебом.
Совет: если нет времени, можно использовать консервированную фасоль, но вкус будет менее насыщенным.
