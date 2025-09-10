Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из красной фасоли с творожным сыром
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:35

Салат, который изменит ваше представление о фасоли и капусте

Шеф-повар поделился рецептом салата с фасолью и пекинской капустой без майонеза

Хотите попробовать необычный салат, который станет отличным перекусом или яркой закуской на праздник? Тогда обратите внимание на салат с фасолью и пекинской капустой — он порадует вас свежестью овощей и пикантной заправкой без майонеза и сметаны!

Ингредиенты

  • Пекинская капуста — 300 г
  • Красная фасоль — 200 г
  • Помидоры черри — 200 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Натуральный йогурт — 150 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Мята — 2 веточки (7 г)
  • Кинза — пучок (10 г)
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Черный молотый перец, соль — по вкусу

Как приготовить салат с фасолью и пекинской капустой

Для начала замочите фасоль в холодной воде на 6-8 часов, затем слейте жидкость. Отварите фасоль до готовности, следя, чтобы она не разварилась и сохранила форму. Если хотите сэкономить время, можно использовать консервированную фасоль.

Вымойте и обсушите пекинскую капусту, нарежьте её небольшими кусочками. Чтобы салат был нежнее, срежьте белые части в центре листа. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Огурец нарежьте полукружьями — кожуру снимать не обязательно, если она нежная и не горчит. Красный лук очистите и порежьте тонкими кольцами или полукольцами.

В чашу блендера положите натуральный йогурт, оливковое масло, лимонный сок, кинзу, мяту, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Взбейте всё до однородного состояния. Вместо йогурта можно взять сметану 10% жирности.

В большой салатник сложите пекинскую капусту, фасоль, помидоры, огурцы и лук. Аккуратно перемешайте. Перед подачей полейте салат ароматной заправкой.

