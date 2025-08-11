Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с фасолью
Салат с фасолью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:12

Необычный ход: как обычные кириешки превращают салат в шедевр

Как приготовить салат с кириешками, фасолью и колбасой: пошаговый рецепт

Хотите удивить гостей или просто порадовать семью? Этот салат — идеальное решение! Он сочетает насыщенный вкус, аппетитный вид и готовится буквально за 20 минут.

Почему стоит попробовать?

  • Сытный — фасоль, колбаса и сыр делают его полноценным блюдом.
  • Яркий — хрустящие кириешки и зелень добавляют текстуру и цвет.
  • Универсальный — подойдёт и для праздника, и для повседневного ужина.

Ингредиенты

  • Белая фасоль (варёная или консервированная) — 200 г
  • Варёная колбаса — 200 г
  • Кириешки (со вкусом бекона или нейтральные) — 50 г
  • Твёрдый сыр (пармезан или аналог) — 50 г
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Чеснок — 0,5 зубчика
  • Майонез — 100 г
  • Зелень (лук, укроп) — по вкусу

Как приготовить

Колбасу и огурцы нарежьте кубиками. Сыр натрите крупными ломтиками. Фасоль промойте, если используете консервированную. В миске смешайте колбасу, огурцы, фасоль и сыр. Добавьте немного чеснока для аромата. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Перед подачей посыпьте салат кириешками и зеленью — так они останутся хрустящими.

Совет: если любите острое, добавьте немного горчицы в майонез.

Этот салат не только вкусный, но и эффектный — он украсит любой стол. Попробуйте и убедитесь сами.

