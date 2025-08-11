Необычный ход: как обычные кириешки превращают салат в шедевр
Хотите удивить гостей или просто порадовать семью? Этот салат — идеальное решение! Он сочетает насыщенный вкус, аппетитный вид и готовится буквально за 20 минут.
Почему стоит попробовать?
- Сытный — фасоль, колбаса и сыр делают его полноценным блюдом.
- Яркий — хрустящие кириешки и зелень добавляют текстуру и цвет.
- Универсальный — подойдёт и для праздника, и для повседневного ужина.
Ингредиенты
- Белая фасоль (варёная или консервированная) — 200 г
- Варёная колбаса — 200 г
- Кириешки (со вкусом бекона или нейтральные) — 50 г
- Твёрдый сыр (пармезан или аналог) — 50 г
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Чеснок — 0,5 зубчика
- Майонез — 100 г
- Зелень (лук, укроп) — по вкусу
Как приготовить
Колбасу и огурцы нарежьте кубиками. Сыр натрите крупными ломтиками. Фасоль промойте, если используете консервированную. В миске смешайте колбасу, огурцы, фасоль и сыр. Добавьте немного чеснока для аромата. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.
Перед подачей посыпьте салат кириешками и зеленью — так они останутся хрустящими.
Совет: если любите острое, добавьте немного горчицы в майонез.
Этот салат не только вкусный, но и эффектный — он украсит любой стол. Попробуйте и убедитесь сами.
