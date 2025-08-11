Необычный ход: как обычные кириешки превращают салат в шедевр

Хотите удивить гостей или просто порадовать семью? Этот салат — идеальное решение! Он сочетает насыщенный вкус, аппетитный вид и готовится буквально за 20 минут.

Почему стоит попробовать?

Сытный — фасоль, колбаса и сыр делают его полноценным блюдом.

Яркий — хрустящие кириешки и зелень добавляют текстуру и цвет.

Универсальный — подойдёт и для праздника, и для повседневного ужина.

Ингредиенты

Белая фасоль (варёная или консервированная) — 200 г

Варёная колбаса — 200 г

Кириешки (со вкусом бекона или нейтральные) — 50 г

Твёрдый сыр (пармезан или аналог) — 50 г

Маринованные огурцы — 2 шт.

Чеснок — 0,5 зубчика

Майонез — 100 г

Зелень (лук, укроп) — по вкусу

Как приготовить

Колбасу и огурцы нарежьте кубиками. Сыр натрите крупными ломтиками. Фасоль промойте, если используете консервированную. В миске смешайте колбасу, огурцы, фасоль и сыр. Добавьте немного чеснока для аромата. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

Перед подачей посыпьте салат кириешками и зеленью — так они останутся хрустящими.

Совет: если любите острое, добавьте немного горчицы в майонез.

Этот салат не только вкусный, но и эффектный — он украсит любой стол. Попробуйте и убедитесь сами.